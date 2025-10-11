還兼任翻譯！在柬埔寨指示日本籍豬仔詐騙 陸男與大學生妻子在日落網

日本愛知縣警警日前在日本逮捕在柬埔寨指揮詐騙集團的中國籍夫妻，2人涉嫌操控29名日本人打詐騙電話，並擔任與其他中國人的翻譯。讀賣新聞指出，逮捕到詐騙集團的指揮者極為罕見。

7日被捕的是家住埼玉縣川口市的33歲男子及22歲的妻子，據悉，妻子還在東京某大學就學中。柬埔寨國家警察於5月27日突襲集團據點並拘捕29人，這對夫妻逃過追查，兩天後飛回日本。

調查人員表示，該據點由這對夫婦及其他約8名中國人下指令，29名「下屬」在監控下，以冒充警察的「假警察詐欺」，打電話給日本人。這對夫婦除了要求業績，也擔任另一名中國籍指示者的日語翻譯，可能還負責將日本人帶到國外。

回到日本的部分「豬仔」供稱，「如果透露據點內的事情，家人會受到威脅。」警方認為，除了這對夫婦的上級外，還有招募日本人的共犯。

日本警察廳統計，今年上半年特殊詐欺案件達47,005件，為去年同期的約2.5倍。冒充警察撥打電話，誘騙LINE視訊通話的「假警察詐欺」，將年輕人列為目標。