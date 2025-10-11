快訊

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

離譜行徑全被拍…台男首爾怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

聽新聞
0:00 / 0:00

還兼任翻譯！在柬埔寨指示日本籍豬仔詐騙 陸男與大學生妻子在日落網

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本愛知縣警警日前在日本逮捕在柬埔寨指揮詐騙集團的中國籍夫妻。圖為2025年7月柬埔寨警方破壞詐騙集團據點。歐新社
日本愛知縣警警日前在日本逮捕在柬埔寨指揮詐騙集團的中國籍夫妻。圖為2025年7月柬埔寨警方破壞詐騙集團據點。歐新社

日本愛知縣警警日前在日本逮捕在柬埔寨指揮詐騙集團的中國籍夫妻，2人涉嫌操控29名日本人打詐騙電話，並擔任與其他中國人的翻譯。讀賣新聞指出，逮捕到詐騙集團的指揮者極為罕見。

7日被捕的是家住埼玉縣川口市的33歲男子及22歲的妻子，據悉，妻子還在東京某大學就學中。柬埔寨國家警察於5月27日突襲集團據點並拘捕29人，這對夫妻逃過追查，兩天後飛回日本。

調查人員表示，該據點由這對夫婦及其他約8名中國人下指令，29名「下屬」在監控下，以冒充警察的「假警察詐欺」，打電話給日本人。這對夫婦除了要求業績，也擔任另一名中國籍指示者的日語翻譯，可能還負責將日本人帶到國外。

回到日本的部分「豬仔」供稱，「如果透露據點內的事情，家人會受到威脅。」警方認為，除了這對夫婦的上級外，還有招募日本人的共犯。

日本警察廳統計，今年上半年特殊詐欺案件達47,005件，為去年同期的約2.5倍。冒充警察撥打電話，誘騙LINE視訊通話的「假警察詐欺」，將年輕人列為目標。

日本 柬埔寨 詐騙集團 詐欺 警察 夫妻 中國人

延伸閱讀

娜克莉即將大角度轉向 颱風論壇：日本5地恐間歇性大雨

民眾不怕等車「最怕不知等多久」蔣萬安：日本偏僻景點都準時

口感似日本國產米 台南「八田米」上架友誼市山口縣連鎖超市

日本25年奪20座諾貝爾獎 醫師揭台灣困境「50年恐仍難有諾獎得主」

相關新聞

首爾街頭施暴！台男怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

南韓媒體MBN 10日獨家報導，台灣一名30多歲男子5日與其11歲女兒赴首爾旅遊途中，因行程發生爭執，氣得當場打女兒的臉...

還兼任翻譯！在柬埔寨指示日本籍豬仔詐騙 陸男與大學生妻子在日落網

日本愛知縣警警日前在日本逮捕在柬埔寨指揮詐騙集團的中國籍夫妻，2人涉嫌操控29名日本人打詐騙電話，並擔任與其他中國人的翻...

影／十年來最鮮豔！「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」紅葉迎來最佳觀賞期

富士電視台與共同社報導，隨著秋意漸濃，貫穿日本北阿爾卑斯立山連峰、連接富山縣與長野縣的知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯路線...

逾500名大溫哥華僑胞慶雙十 展現台灣強大AI實力

大溫哥華台灣僑界聯合會今晚盛大舉辦「中華民國114年國慶晚宴」，逾500名僑胞共襄盛舉。今年晚宴主題為「台灣星光、世代交...

從凝視黑猩猩到看穿死亡 91歲珍古德內心永存20歲靈魂

珍古德（Jane Goodall）於10月1日辭世，享壽91歲。這位靈長類學家用一生教人類學會凝視——不只是看見動物，而是理解牠們。從坦尚尼亞的森林，到《國家地理》封面，她讓黑猩猩成為鏡子，也讓人類重新看見自己。她的最後一堂課，是如何用平靜與好奇，去面對生命與死亡。 在非洲的濕熱雨林裡，她靜靜坐著，記錄每一個呼吸與眼神。黑猩猩第一次見到她時逃進叢林，幾個月後卻在她身旁輕聲啃食果實。那一刻，她知道，科學的語言不在顯微鏡裡，而在信任之間。多年後，當珍古德的金色馬尾與卡其襯衫出現在《國家地理》封面時，世界看到的不是一場研究，而是一場理解的開始。

吃芒果能逆轉糖尿病？ 專家揭真相：關鍵在「怎麼吃」

每到夏天，市場上充滿各式各樣的芒果，香氣撲鼻、甜度誘人，讓人忍不住多看幾眼。不過，對糖尿病患者而言，這份季節限定的幸福，也常帶來難題：「這麼甜的水果，到底能不能吃？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。