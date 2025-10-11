影／十年來最鮮豔！「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」紅葉迎來最佳觀賞期

富士電視台與共同社報導，隨著秋意漸濃，貫穿日本北阿爾卑斯立山連峰、連接富山縣與長野縣的知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯路線」紅葉正逐漸轉紅，迎來最佳觀賞期。據報導，今年的紅葉色彩鮮豔，為十年來最燦爛的一年。

「立山黑部阿爾卑斯路線」的紅葉自9月中旬開始變色，秋日晴空下的蜿蜒道路兩側染上豔麗的紅黃色。記者10日搭乘纜車時，見到黃色、綠色、紅色與山吹色的樹木交織，將山坡染成一片繽紛色彩，空氣帶著一絲涼意，令人感受到秋天的深意。從海拔2316公尺的大觀峰站前往黑部平站途中，腳下可見田圃平一帶綿延壯麗的紅葉景色。

來到海拔1828公尺的黑部平庭園，雄偉的立山連峰與紅葉全景映襯，觀光客們不禁讚嘆連連。一位遊客表示：「空氣清新，天氣又好，真是太棒了！」另一位自稱第一次來的遊客則說：「太美了，嚇了一跳。退休後終於有時間旅行，今年非來不可，所以就來了。」

立山黑部貫光公司指出，雖然今夏的高溫一度令人擔心紅葉狀況，但9月中旬起氣溫驟降，日夜溫差增大，使今年的紅葉成為過去十年來最鮮豔的景象，室堂平與彌陀原目前也正值觀賞期，紅葉逐漸往山腳移動，預計10月下旬以後，海拔約1000公尺的美女平與稱名瀑布亦能欣賞到紅葉。

該公司指出，由於從山腳到山頂有約2000公尺的落差，截至11月上旬前後，可在不同地點欣賞紅葉。阿爾卑斯山脈路線的營業至11月30日。負責人表示：「今年的紅葉格外鮮豔，請不要錯過。」