菲律賓南部強震後再遭規模6.9餘震侵襲 迄今累計6死
菲律賓南部外海今天上午發生規模7.4地震後，當地今晚再遭逢規模6.9餘震侵襲，當局隨即再次發布海嘯警報，目前至少已有6人喪生。
法新社報導，這起餘震發生在當地晚間7時12分，菲律賓地震監測單位警告，可能出現「危及生命的海浪高度」，促請沿海居民立即撤離至高地或內陸更安全地區。
今天稍早時，菲律賓南部外海發生規模7.4強震，當局隨即發布海嘯警報，呼籲附近沿海地區居民疏散到地勢較高地區。
菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）表示，這起地震震央位於民答那峨地區（Mindanao）馬奈鎮（Manay）東部外海約43公里處，震源深度23公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言