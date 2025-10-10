菲律賓南部強震後再遭規模6.9餘震侵襲 迄今累計6死

每到夏天，市場上充滿各式各樣的芒果，香氣撲鼻、甜度誘人，讓人忍不住多看幾眼。不過，對糖尿病患者而言，這份季節限定的幸福，也常帶來難題：「這麼甜的水果，到底能不能吃？」

2025-10-10 16:37