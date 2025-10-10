菲律賓南部強震後再遭規模6.9餘震侵襲 迄今累計6死

快訊

中央社／ 馬尼拉10日綜合外電報導

菲律賓南部外海今天上午發生規模7.4地震後，當地今晚再遭逢規模6.9餘震侵襲，當局隨即再次發布海嘯警報，目前至少已有6人喪生。

法新社報導，這起餘震發生在當地晚間7時12分，菲律賓地震監測單位警告，可能出現「危及生命的海浪高度」，促請沿海居民立即撤離至高地或內陸更安全地區。

今天稍早時，菲律賓南部外海發生規模7.4強震，當局隨即發布海嘯警報，呼籲附近沿海地區居民疏散到地勢較高地區。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）表示，這起地震震央位於民答那峨地區（Mindanao）馬奈鎮（Manay）東部外海約43公里處，震源深度23公里。

地震 菲律賓 規模

