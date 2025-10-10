快訊

就這樣算了？諾貝爾和平獎花落別家 川普社群靜悄悄

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

世衛：1/3歐洲醫護人員受憂鬱或焦慮所苦

中央社／ 哥本哈根10日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處今天發布最新研究指出，歐洲每3名醫師護理師就有1人通報自己受憂鬱或焦慮所困擾，該比例是一般歐洲民眾的5倍之多。

法新社報導，WHO歐洲區辦事處主任克魯格（HansKluge）發表聲明說：「我們的醫護人員心理健康危機，已演變成健康安全危機，對整體醫療體系穩定構成威脅。」

克魯格指出：「10人當中不只1人動過輕生或自殘念頭。對於照顧我們的醫護人員，這是他們不該承受的沉重負擔。」

報告指出，經歷職場暴力、工時過長或輪班（特別是夜班）的醫師和護理師，更容易受憂鬱和焦慮所擾，甚至產生輕生念頭的機率大增，曾有過該想法的這類醫護人員比例較一般民眾高出1倍。

調查也發現，護理師及女醫師較易受到憂鬱或焦慮所困擾，男醫師較容易陷入酗酒問題。

拉脫維亞與波蘭醫護人員通報受憂鬱所擾的比例為50%，在所有國家當中居冠；丹麥和冰島的情況最輕微，通報比例約15%。

這項研究蒐集歐洲聯盟（EU）27國、冰島及挪威共9萬名醫護人員的問卷回覆後，還發現1/3醫師或護理師過去1年曾遭遇職場霸凌或暴力威脅；有10%受訪者坦言曾遭遇肢體暴力和（或）性騷擾。

報告指出，每4名醫師就有1人每週工作超過50小時；逾30%醫師和25%護理師為臨時雇用身份，「這也是他們對工作穩定性感到焦慮的主因」。

WHO透過該報告呼籲，對醫療院所發生的暴力和騷擾採取零容忍態度、檢討加班與過長工時的職場文化，以及確保醫護人員可獲得適當的心理健康資源。鑒於歐洲醫護人力吃緊，採取這些措施為當務之急。

克魯格強調：「預估2030年底前，歐洲可能面臨近100萬名醫護人員短缺的危機。若他們因倦怠、絕望或遭受暴力等因素離職，我們承擔不起如此損失。」

醫護人員 醫師 護理師

延伸閱讀

災難中不孤單心理健康在你身邊 善用心理支持五口訣

緊報名！雲林愛心補教提供420人免費補習 包括報考警專、護理師

115年首次專技高考營養師、護理師等考試 2月7日起舉行

急診救命瞬間！陪病家屬突急性心肌梗塞 值班護理師合作救命

相關新聞

吃芒果能逆轉糖尿病？ 專家揭真相：關鍵在「怎麼吃」

每到夏天，市場上充滿各式各樣的芒果，香氣撲鼻、甜度誘人，讓人忍不住多看幾眼。不過，對糖尿病患者而言，這份季節限定的幸福，也常帶來難題：「這麼甜的水果，到底能不能吃？」

學生不補了？日本補習班掀倒閉潮 專家揭業者3大壓力來源

升學補習班對許多台灣人而言是成長記憶的一部分，而在同樣升學競爭激烈的日本，補習產業卻正面臨寒冬。根據《帝国データバンク》最新統計，2025年日本大型補習班倒閉件數（負債超過1,000萬日圓、經法院清算）恐達50家，創下歷史新高，明顯高於去年的40家。

居留日本外國人數創新高 達395萬人占總人口3.2%

日本法務大臣鈴木馨祐今天宣布，截至今年6月底，在日本居留的外國人達395萬6619人，創下過去新高。另外，日本官方今天也...

作家觀點／卡夫卡最佳繼承者 卡勒斯納霍凱沉鬱中有黑色幽默

生於匈牙利東部，和布拉格的距離算近，且和卡夫卡一樣讀過法學，卡勒斯納霍凱．拉斯洛是卡夫卡的最佳繼承者，所以我很樂意把他姓...

重返中國 NBA球隊澳門舉行季前賽 象徵美中關係回暖

美國職業籃球聯盟(NBA)暌違六年之後重返中國。布魯克林籃網隊(Brooklyn Nets)和鳳凰城太陽隊(Phoeni...

喚醒海洋保育重要性 帛琉總統水下受訪創全球元首先例

太平洋島國帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）為了喚醒海洋保育意識，特別潛入水面下接受專訪，並聲稱是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。