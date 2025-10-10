快訊

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

印度考試壓力大 年逾1.3萬學生自殺創新高

中央社／ 新德里10日專電

印度官方公布的最新調查報告顯示，2023年有逾1.3萬學生在壓力下自殺身亡，創紀錄的數字讓教育體制對學生身心的影響，成為社會關注的焦點。

考前攤開書本卻無法平靜下來，出現思緒混亂、失眠等問題，是許多印度學生正面臨的困境。考試壓力帶來焦慮、恐慌、健康問題，甚至讓學生出現自殘、自殺的舉動，已悄悄成為印度各界關心的一大議題。

印度各地2013年到2023年之間，共有11萬7849名學生自殺身亡，學生心理健康的問題因此正式浮上檯面。

印度國家犯罪統計局（National Crime RecordsBureau, NCRB）發布的最新數據顯示，2023年有1萬3892名印度學生自殺，寫下歷史新高。

這個數字比2022年的1萬3044人上升6.5%，也比2021年的1萬3089人多6.1%，更比2020年的1萬2526人增加10.8%。

放大觀察的群體，印度2023年自殺的總人數達17萬1418人，比10年前2013年的13萬4799人，增加了10.8%。

一項2025年發表的研究結果顯示，印度學生出現憂鬱情況的比例在各邦不盡相同，其中又以坦米爾那都（Tamil Nadu）、哈雅納（Haryana）、安德拉（Andhra Pradesh）、馬哈拉什特拉（Maharashtra）學生出現憂鬱的情況最為嚴重。

今日印度（India Today）指出，印度學生的壓力之所以這麼大，往往與家庭脫不了關係，通常是父母出於「望子成龍、望女成鳳」的心情，希望孩子能有優異的成績、可以通過競爭激烈的考試，進而獲得一份「穩當」的工作而來。

印度學生會將家人這樣的期待內化，完全以課業成績表現來衡量自己的價值，因此有「萬一我考壞了該怎麼辦？」的想法，就成了縈繞在他們心頭，一個揮之不去的夢魘。

在印度目前的教育體制下，學生專注在死記硬背上，因此難以面對不同挑戰、尋求外界幫助，也看不到自己在學業成績以外的價值。

即便印度政府在「2020年國家教育政策」中就已經開始鼓勵學校發展包括心理諮商、情緒管理等支持性體系，但校園中絕大部分的老師並未受過情感支持的訓練，因此當學生出現需要因應壓力、管理時間、面對失敗等情況時，幾乎無法獲得任何指導。

投身慈善事業、教育產業，致力提供學生輔導的印度知名女企業家納拉亞納（Sharani Narayana）呼籲印度各界要做出改變，兼顧學生的學業成績與心理健康。

納拉亞納疾呼：「學校、家長、政策制訂者，都要採取措施減輕學生負擔，讓課堂成為安全的成長空間，而非充滿痛苦的場所。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

印度 壓力 憂鬱

延伸閱讀

吃芒果能逆轉糖尿病？ 專家揭真相：關鍵在「怎麼吃」

英國、印度發展武器系統合作 敲定4.7億美元飛彈合約

凍結逾5年終能「龍象共舞」 中印月底全面恢復直航

婦人河邊洗澡突遭鱷魚狠咬斃命 尋獲時遺體僅剩「半個身體」

相關新聞

吃芒果能逆轉糖尿病？ 專家揭真相：關鍵在「怎麼吃」

每到夏天，市場上充滿各式各樣的芒果，香氣撲鼻、甜度誘人，讓人忍不住多看幾眼。不過，對糖尿病患者而言，這份季節限定的幸福，也常帶來難題：「這麼甜的水果，到底能不能吃？」

學生不補了？日本補習班掀倒閉潮 專家揭業者3大壓力來源

升學補習班對許多台灣人而言是成長記憶的一部分，而在同樣升學競爭激烈的日本，補習產業卻正面臨寒冬。根據《帝国データバンク》最新統計，2025年日本大型補習班倒閉件數（負債超過1,000萬日圓、經法院清算）恐達50家，創下歷史新高，明顯高於去年的40家。

居留日本外國人數創新高 達395萬人占總人口3.2%

日本法務大臣鈴木馨祐今天宣布，截至今年6月底，在日本居留的外國人達395萬6619人，創下過去新高。另外，日本官方今天也...

作家觀點／卡夫卡最佳繼承者 卡勒斯納霍凱沉鬱中有黑色幽默

生於匈牙利東部，和布拉格的距離算近，且和卡夫卡一樣讀過法學，卡勒斯納霍凱．拉斯洛是卡夫卡的最佳繼承者，所以我很樂意把他姓...

重返中國 NBA球隊澳門舉行季前賽 象徵美中關係回暖

美國職業籃球聯盟(NBA)暌違六年之後重返中國。布魯克林籃網隊(Brooklyn Nets)和鳳凰城太陽隊(Phoeni...

喚醒海洋保育重要性 帛琉總統水下受訪創全球元首先例

太平洋島國帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）為了喚醒海洋保育意識，特別潛入水面下接受專訪，並聲稱是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。