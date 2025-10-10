印度考試壓力大 年逾1.3萬學生自殺創新高

印度官方公布的最新調查報告顯示，2023年有逾1.3萬學生在壓力下自殺身亡，創紀錄的數字讓教育體制對學生身心的影響，成為社會關注的焦點。

考前攤開書本卻無法平靜下來，出現思緒混亂、失眠等問題，是許多印度學生正面臨的困境。考試壓力帶來焦慮、恐慌、健康問題，甚至讓學生出現自殘、自殺的舉動，已悄悄成為印度各界關心的一大議題。

印度各地2013年到2023年之間，共有11萬7849名學生自殺身亡，學生心理健康的問題因此正式浮上檯面。

印度國家犯罪統計局（National Crime RecordsBureau, NCRB）發布的最新數據顯示，2023年有1萬3892名印度學生自殺，寫下歷史新高。

這個數字比2022年的1萬3044人上升6.5%，也比2021年的1萬3089人多6.1%，更比2020年的1萬2526人增加10.8%。

放大觀察的群體，印度2023年自殺的總人數達17萬1418人，比10年前2013年的13萬4799人，增加了10.8%。

一項2025年發表的研究結果顯示，印度學生出現憂鬱情況的比例在各邦不盡相同，其中又以坦米爾那都（Tamil Nadu）、哈雅納（Haryana）、安德拉（Andhra Pradesh）、馬哈拉什特拉（Maharashtra）學生出現憂鬱的情況最為嚴重。

今日印度（India Today）指出，印度學生的壓力之所以這麼大，往往與家庭脫不了關係，通常是父母出於「望子成龍、望女成鳳」的心情，希望孩子能有優異的成績、可以通過競爭激烈的考試，進而獲得一份「穩當」的工作而來。

印度學生會將家人這樣的期待內化，完全以課業成績表現來衡量自己的價值，因此有「萬一我考壞了該怎麼辦？」的想法，就成了縈繞在他們心頭，一個揮之不去的夢魘。

在印度目前的教育體制下，學生專注在死記硬背上，因此難以面對不同挑戰、尋求外界幫助，也看不到自己在學業成績以外的價值。

即便印度政府在「2020年國家教育政策」中就已經開始鼓勵學校發展包括心理諮商、情緒管理等支持性體系，但校園中絕大部分的老師並未受過情感支持的訓練，因此當學生出現需要因應壓力、管理時間、面對失敗等情況時，幾乎無法獲得任何指導。

投身慈善事業、教育產業，致力提供學生輔導的印度知名女企業家納拉亞納（Sharani Narayana）呼籲印度各界要做出改變，兼顧學生的學業成績與心理健康。

納拉亞納疾呼：「學校、家長、政策制訂者，都要採取措施減輕學生負擔，讓課堂成為安全的成長空間，而非充滿痛苦的場所。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980