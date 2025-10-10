當代書法家蕭一凡布拉格個展 即席揮毫驚豔觀眾

台灣當代水墨書法家蕭一凡個展「生成／混沌：書寫的零度」9日在布拉格盛大開展，展現當代書法打破疆界的可能性與生命力。開幕現場，蕭一凡即席揮毫，以沉著有力的筆觸彰顯書寫的張力與自由，令在場觀眾驚嘆。

本次展覽由大果文化與捷克台灣商會共同主辦，展覽以蕭一凡的水墨創作為核心，他在深厚的書法傳統基礎上融入當代思維，透過古今流變與東西交流，展開跨文化的對話探索，探索書法在當代藝術中重新定位與轉化。

大果文化董事長暨策展人黃鴻端表示，這場展覽耗時逾2年的籌備，過程收穫許多歐洲專業藝文工作者對蕭一凡作品的高度評價。希望藉由本次展覽，向捷克觀眾呈現，蕭一凡在台灣豐富的人文沃土上，繼承美好的書法文化與技巧，同時打破傳統，接受不同的西方思潮啟發，持續自由大膽創新。

黃鴻端說，觀賞蕭一凡的書法，能真實感受到他創作時的情感與力量，每一筆、每一劃，都彷彿與空間進行交流。蕭一凡現場揮毫，能讓觀眾體驗到書法筆墨在瞬間成形的魔力，了解俗語所說的「台上一分鐘、台下十年功」。

蕭一凡表示，很高興藉此機會展出作品，這些都是他平日書寫的痕跡。書法在當代仍具有無窮的藝術可能性，關鍵在於如何看待書法，不應以淺薄狹隘的眼光理解。書法家如何在日復一日的書寫中，鍛煉出不朽的線條而又不重複，標誌其基礎功底。

蕭一凡也以卡夫卡的速寫創作為靈感，特別創作相關作品，鼓勵台捷文化在當代藝術中的流動與回應，打破既有的文化邊界。「生成／混沌：書寫的零度」一系列的書法、山水作品在捷克首都布拉格的卡夫卡故居KAFKOFF Gallery展出，展期至本月31日結束。