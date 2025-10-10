菲律賓南部規模7.4強震至少2死 學校停課電力中斷

菲律賓南部外海今天上午發生規模7.4地震，造成至少2人死亡，當地醫院及學校建築物受損、電力中斷，還因可能發生海嘯而疏散沿海地區民眾至地勢較高地區。

美聯社報導，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）表示，當局正在評估可能的損害，救援小組已就緒待命，待情況允許即會投入協助。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）表示，這起地震震央位於民答那峨地區（Mindanao）馬奈鎮（Manay）東部外海約43公里處，震源深度23公里。

東納卯省（Davao Oriental）省長達揚希朗（NelsonDayanghirang Sr.）告訴菲律賓電視網ABS-CBN新聞台，這起地震目前造成至少2死。此外，一間醫院在地震中受損，院內約250名病患撤離疏散，暫時安置在帳篷內。

菲律賓民防處（Office of Civil Defense）副主任阿勒漢德羅（Bernardo Rafaelito Alejandro IV）表示，多棟建築牆面出現裂痕，包括納卯市（Davao）國際機場也有部分受損，但機場仍維持運作並未有航班取消。

東納卯省傑內羅索總督鎮（Gov. Generoso）防災官員薩維德拉（Jun Saavedra）告訴美聯社：「當時我正在開車，突然感覺車身劇烈搖晃，看到電線晃動不已。許多人從住家和大樓中奪門而出，地面搖晃之際，電力也中斷。」

他還說，這次地震是歷來最強烈，多棟建築出現裂縫，包括當地一所高中，約有50名學生受傷、昏厥或暈眩送醫治療。

傑內羅索總督鎮位於馬奈鎮南方約100公里處，當地各級學校也全面停課。

位於震央以西約250公里、人口約540萬的納卯市，為鄰近震央最大都市，部分校園學生也被緊急疏散。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）表示，地震發生後，菲律賓及印尼沿岸偵測到小規模海浪，約2小時後海嘯威脅解除，但仍可能持續有輕微海面波動。