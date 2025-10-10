快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

菲律賓南部規模7.4強震至少2死 學校停課電力中斷

中央社／ 馬尼拉10日綜合外電報導

菲律賓南部外海今天上午發生規模7.4地震，造成至少2人死亡，當地醫院及學校建築物受損、電力中斷，還因可能發生海嘯而疏散沿海地區民眾至地勢較高地區。

美聯社報導，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）表示，當局正在評估可能的損害，救援小組已就緒待命，待情況允許即會投入協助。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）表示，這起地震震央位於民答那峨地區（Mindanao）馬奈鎮（Manay）東部外海約43公里處，震源深度23公里。

東納卯省（Davao Oriental）省長達揚希朗（NelsonDayanghirang Sr.）告訴菲律賓電視網ABS-CBN新聞台，這起地震目前造成至少2死。此外，一間醫院在地震中受損，院內約250名病患撤離疏散，暫時安置在帳篷內。

菲律賓民防處（Office of Civil Defense）副主任阿勒漢德羅（Bernardo Rafaelito Alejandro IV）表示，多棟建築牆面出現裂痕，包括納卯市（Davao）國際機場也有部分受損，但機場仍維持運作並未有航班取消。

東納卯省傑內羅索總督鎮（Gov. Generoso）防災官員薩維德拉（Jun Saavedra）告訴美聯社：「當時我正在開車，突然感覺車身劇烈搖晃，看到電線晃動不已。許多人從住家和大樓中奪門而出，地面搖晃之際，電力也中斷。」

他還說，這次地震是歷來最強烈，多棟建築出現裂縫，包括當地一所高中，約有50名學生受傷、昏厥或暈眩送醫治療。

傑內羅索總督鎮位於馬奈鎮南方約100公里處，當地各級學校也全面停課。

位於震央以西約250公里、人口約540萬的納卯市，為鄰近震央最大都市，部分校園學生也被緊急疏散。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）表示，地震發生後，菲律賓及印尼沿岸偵測到小規模海浪，約2小時後海嘯威脅解除，但仍可能持續有輕微海面波動。

地震 菲律賓 小馬可仕

延伸閱讀

菲律賓上午規模7.4強震 氣象署：解除海嘯威脅

影／菲律賓規模7以上強震畫面曝光！恐出現「破壞性」海嘯

菲律賓棉蘭老島規模7.4強震 我氣象署發布海嘯消息

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

相關新聞

吃芒果能逆轉糖尿病？ 專家揭真相：關鍵在「怎麼吃」

每到夏天，市場上充滿各式各樣的芒果，香氣撲鼻、甜度誘人，讓人忍不住多看幾眼。不過，對糖尿病患者而言，這份季節限定的幸福，也常帶來難題：「這麼甜的水果，到底能不能吃？」

學生不補了？日本補習班掀倒閉潮 專家揭業者3大壓力來源

升學補習班對許多台灣人而言是成長記憶的一部分，而在同樣升學競爭激烈的日本，補習產業卻正面臨寒冬。根據《帝国データバンク》最新統計，2025年日本大型補習班倒閉件數（負債超過1,000萬日圓、經法院清算）恐達50家，創下歷史新高，明顯高於去年的40家。

居留日本外國人數創新高 達395萬人占總人口3.2%

日本法務大臣鈴木馨祐今天宣布，截至今年6月底，在日本居留的外國人達395萬6619人，創下過去新高。另外，日本官方今天也...

作家觀點／卡夫卡最佳繼承者 卡勒斯納霍凱沉鬱中有黑色幽默

生於匈牙利東部，和布拉格的距離算近，且和卡夫卡一樣讀過法學，卡勒斯納霍凱．拉斯洛是卡夫卡的最佳繼承者，所以我很樂意把他姓...

重返中國 NBA球隊澳門舉行季前賽 象徵美中關係回暖

美國職業籃球聯盟(NBA)暌違六年之後重返中國。布魯克林籃網隊(Brooklyn Nets)和鳳凰城太陽隊(Phoeni...

喚醒海洋保育重要性 帛琉總統水下受訪創全球元首先例

太平洋島國帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）為了喚醒海洋保育意識，特別潛入水面下接受專訪，並聲稱是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。