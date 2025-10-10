吃芒果能逆轉糖尿病？ 專家揭真相：關鍵在「怎麼吃」

每到夏天，市場上充滿各式各樣的芒果，香氣撲鼻、甜度誘人，讓人忍不住多看幾眼。不過，對糖尿病患者而言，這份季節限定的幸福，也常帶來難題：「這麼甜的水果，到底能不能吃？」

根據「BBC NEWS」報導，來自孟買的糖尿病專科醫師巴克西（Rahul Baxi）坦言，這是他在診間被問最多的問題之一。芒果在印度被稱為「水果之王」，香甜多汁、品種繁多，幾乎是夏季的象徵。但他指出，民眾對於芒果與糖尿病的關係，長期存在兩種極端誤解——有人認為要完全戒吃，也有人相信多吃反而能「治好糖尿病」。

事實並非如此。巴克西說，許多病人在芒果季結束後回診，血糖明顯上升，原因往往是「吃太多」。但近期兩項印度臨床研究顯示，只要搭配得當、控制份量，芒果並不一定是血糖的敵人，甚至可能帶來意想不到的好處。

即將刊登於《歐洲臨床營養期刊》的研究，針對95名受試者進行觀察，發現三種印度常見芒果——Safeda、Dasheri與Langra——引起的血糖上升幅度，比白麵包更低。進一步監測糖尿病患者與健康者的連續血糖變化後，研究團隊發現，吃芒果後的血糖波動較小，長期可能有助穩定代謝。

另一項由德里Fortis C-DOC醫院與印度醫學研究委員會合作的試驗，更進一步證實這點。研究中，35名第二型糖尿病患者連續八週以芒果（約250克）取代早餐麵包，結果顯示他們的空腹血糖、糖化血紅素（HbA1c）、胰島素阻抗、體重與腰圍皆有改善，高密度膽固醇（HDL）也上升。

研究主持人米斯拉（Anoop Misra）教授指出：「這是我們首次以臨床數據證明，適量以芒果取代碳水化合物並不會惡化糖尿病，反而可能帶來正面影響。」不過他強調，這並不代表可以無限量食用，「關鍵仍在於控制份量與專業指導」。

那「適量」究竟是多少？米斯拉解釋，一顆約250克的小芒果含約180卡路里，若每日攝取上限為1600卡，應把芒果的熱量納入整體計算，而非額外增加。

巴克西也補充：「若血糖控制良好，每天可在兩餐之間吃半顆芒果，一天最多兩次。」他提醒，吃芒果最好搭配蛋白質或纖維，避免與其他高糖食物同時攝取，如奶昔或果汁，「這樣才能享受甜味，又不讓血糖暴衝。」