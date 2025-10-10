快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本補習班近年因少子化、缺師資與線上課程興起，陷入倒閉潮。示意圖／ingimage
升學補習班對許多台灣人而言是成長記憶的一部分，而在同樣升學競爭激烈的日本，補習產業卻正面臨寒冬。根據《帝国データバンク》最新統計，2025年日本大型補習班倒閉件數（負債超過1,000萬日圓，約新台幣200萬元、經法院清算）恐達50家，創下歷史新高，明顯高於去年的40家。

調查顯示，今年1至9月間，日本已有37家補習班結束營業，為歷年同期最多。多數為中小規模業者，其中35家負債未滿1億日圓（約新台幣2000萬），另有2家超過1億日圓，包括東京的「日本學力振興會」及兵庫縣的CS管理公司（原松尾學院）。

從地區分布來看，都市地區情況最為明顯，東京都一地就出現10家倒閉，大阪府緊隨其後有7家。

報告指出，補習班經營困境主要來自三大因素：

一、少子化導致招生萎縮

6至18歲學生族群五年內減少約5%，從2019年的1,405萬人降至2024年的1,336萬人。

二、師資缺乏問題惡化

聘請講師成本增加。

三、疫情後數位化壓力加劇

許多業者為轉型線上教學投入大量資金開發App、添購設備，導致財務負擔節節上升。

報告指出，地方業者仍可仰賴社區基礎維持營運，但在競爭激烈的東京、大阪等都市，資金與規模有限的中小補習班最易受衝擊。專家預期，若少子化與缺工問題未見改善，未來數年日本的「補習班倒閉潮」恐怕仍將延續。

日本 東京 補習 少子化 師資 疫情 遠距教學

學生不補了？日本補習班掀倒閉潮 專家揭業者3大壓力來源

