居留日本外國人數創新高 達395萬人占總人口3.2%

日本法務大臣鈴木馨祐今天宣布，截至今年6月底，在日本居留的外國人達395萬6619人，創下過去新高。另外，日本官方今天也公布新規定，提高藉創業取得居留資格的門檻。

日本時事通信社與共同社報導，上述人數占日本總人口的3.21%，跟去年底相比增加5%。照這個趨勢成長的話，在日本居留的外國人到年底可能攀升到415萬人。

根據「出入國在留管理廳」（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）公布的資訊，從居留資格來看的話，持有「特定技能」居留資格者大幅增加。

「特定技能」是日本為了引進能立即上工的外籍勞工以因應人手不足而設立的一種簽證，截至今年6月底，持有這種簽證者增加約5.1萬人，較去年底大增18.2%。

而居留資格人數最多的為具永久居留權的「永住者」，達93萬2090人，較去年底增加1.5%；其次為從事口譯等工作，而持有「技術．人文知識．國際業務」工作簽證的人，達45萬8109人，增加9.4%。

持「技能實習」簽證者為44萬9432萬人，減少1.6%；持有「特定技能」簽證的人以33萬6196人，位居第5。

從國籍與地區來看的話，人數最多的依序為中國、越南、韓國，3國合計約占總數的一半。在排名前10的國家和地區，與去年底相比，緬甸增加19.2%，尼泊爾增加17.2%。

另外，根據統計，今年上半年入境日本的外國人較去年同期增加約355萬人，大增20%，達到2137萬6170人。入管廳估計今年全年上看4500萬人的規模，可能締造新紀錄。

另外，入管廳今天也公布新規定，拉高透過在日本創業等申請「經營．管理」居留資格的條件，新規定預計在本月16日起實施。

新規定主要內容包含，必要的資本金從現行的500萬日圓（約新台幣101萬元）大幅提高至3000萬日圓（約新台幣611萬元）以上，並且有義務僱用至少1名日本人或擁有永久居留權的專職員工。

入管廳表示，新規定也要求申請「經營．管理」居留資格者，或是所聘用的員工，日語程度需要達到一定程度。

另外，上述簽證的申請者必須擁有3年以上經營事業或管理的經驗，或是持有相關學歷。而且事業計畫必須經由「中小企業診斷士」確認。中小企業診斷士為日本政府經濟產業省公認的一種顧問資格。