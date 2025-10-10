日本前死囚袴田巖昭雪 提訴要求1.2億元國賠

日本89歲男性袴田巖曾是全球遭關押最久的死囚，已獲判無罪定讞。他為了追究檢警與法院的責任，已向靜岡地方法院提起訴訟，要求提供約6億日圓（約新台幣1.2億元）的損害賠償。

日本時事通信社報導，這起民事訴訟的求償金額，創下日本再審案件國家賠償案的新高，而且把法院列為被告實屬罕見。

袴田巖被控於1966年在靜岡縣殺害一家4口，一度在1980年被判死刑定讞。經過二度聲請再審，靜岡地院2014年同意再審，讓袴田巖在被捕約48年後獲釋，而他也成為全球被關押最久的死囚。

靜岡地院2024年9月26日做出判決，認定調查機關捏造證據，判決袴田巖無罪。由於檢方不提出上訴，終告無罪定讞。

袴田巖昨天就自己蒙冤多年，向靜岡地院提起訴訟，把國家與縣府告上法院，以追究檢方、警方以及法院的責任，並求償約6億日圓。

根據訴狀，搜查當局蓄意不記錄與隱匿應該記錄的事實與部分證據，並置之不理。而警察當年捏造證據之後，檢察官察覺這種違法行為後仍起訴袴田巖。而法院也忽視證據被捏造的可能性。

袴田巖的律師團表示，這場官司請求的金額包含袴田巖當年處在被行刑的恐懼中，關押期間承受精神苦痛的撫慰金，以及關押期間無法工作的損失，還有他獲釋後長照等費用。

袴田巖的律師團團長小川秀世提訴後召開記者會表示，「即使刑事案件獲判無罪，外界仍不清楚為何發生冤案，以及相關單位未來將如何防止類似情況再度發生。」

靜岡地方檢察廳（相當於地檢署）則表示，「還沒收到訴狀，不予置評」；日本最高法院受訪時則回應，「不予置評」。