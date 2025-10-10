大阪世博台灣館導覽制服環保布料 含玉米、牡蠣殼

今年大阪世博的宗旨是實現永續發展，世博台灣館的導覽服就是使用可回收的環保布料，其中還含有玉米纖維與牡蠣殼。

環境部推動循環經濟，去年主導設立紡織循環聯盟，希望透過單一材質製造方式，讓衣服可以回收再製，減少大量被丟棄而焚燒處理的舊衣。而今年大阪世博台灣館（TECH WORLD館）的導覽服，就是使用可回收的環保布料。

大阪世博台灣館導覽服是由紡織循環聯盟成員卓蓉制服設計，負責的設計師廖佳琳接受中央社訪問表示，在選擇布料時，就考慮到應結合世博的永續發展宗旨，因此採用單一材質可回收的纖維，包含玉米纖維與牡蠣殼。

廖佳琳提到，很多人會認為天然材質如棉、毛等布料比人造纖維吸溼透氣且親膚，但因為易皺縮水，很多衣服採用融合兩者的混紡布料。

不過廖佳琳說，混紡製的衣服無法回收再製，事實上現在紡織科技很進步，讓人造纖維布料可以有許多附加功能，例如世博台灣館的導覽服使用的環保布料中，加入異型斷面紗，可以永久吸溼排汗、快乾又不會皺，人造纖維的附加功能甚至還可做到防紫外線、防潑水。

廖佳琳認為，衣服可回收再製已是國際趨勢，也積極向客戶宣導。同時發現單一材質布料製作的衣服比想像更耐穿，例如永豐銀行非常重視回收，她3次為永豐銀行製作員工制服，每次間隔3年，數量大約都6000件，第2及第3次也準備回收箱，回收回來的制服卻寥寥可數，很多員工跟她說，「還很好穿，也沒壞，何必回收」。

廖佳琳今年在製作衣服時，將剩下邊角布料處理也做了改變。她表示，之前就是當垃圾丟掉，後來認識做環保創意的筆商，可以將不用的剩餘布料製成筆殼，現在她不再丟棄剩布，先蒐集起來，到一定數量時再委託筆商製成各種不同顏色外觀的筆，並贈送給客戶，環保又有特殊意義。