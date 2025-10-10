快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

大阪世博台灣館導覽制服環保布料 含玉米、牡蠣殼

中央社／ 台北10日電

今年大阪世博的宗旨是實現永續發展，世博台灣館的導覽服就是使用可回收的環保布料，其中還含有玉米纖維與牡蠣殼。

環境部推動循環經濟，去年主導設立紡織循環聯盟，希望透過單一材質製造方式，讓衣服可以回收再製，減少大量被丟棄而焚燒處理的舊衣。而今年大阪世博台灣館（TECH WORLD館）的導覽服，就是使用可回收的環保布料。

大阪世博台灣館導覽服是由紡織循環聯盟成員卓蓉制服設計，負責的設計師廖佳琳接受中央社訪問表示，在選擇布料時，就考慮到應結合世博的永續發展宗旨，因此採用單一材質可回收的纖維，包含玉米纖維與牡蠣殼。

廖佳琳提到，很多人會認為天然材質如棉、毛等布料比人造纖維吸溼透氣且親膚，但因為易皺縮水，很多衣服採用融合兩者的混紡布料。

不過廖佳琳說，混紡製的衣服無法回收再製，事實上現在紡織科技很進步，讓人造纖維布料可以有許多附加功能，例如世博台灣館的導覽服使用的環保布料中，加入異型斷面紗，可以永久吸溼排汗、快乾又不會皺，人造纖維的附加功能甚至還可做到防紫外線、防潑水。

廖佳琳認為，衣服可回收再製已是國際趨勢，也積極向客戶宣導。同時發現單一材質布料製作的衣服比想像更耐穿，例如永豐銀行非常重視回收，她3次為永豐銀行製作員工制服，每次間隔3年，數量大約都6000件，第2及第3次也準備回收箱，回收回來的制服卻寥寥可數，很多員工跟她說，「還很好穿，也沒壞，何必回收」。

廖佳琳今年在製作衣服時，將剩下邊角布料處理也做了改變。她表示，之前就是當垃圾丟掉，後來認識做環保創意的筆商，可以將不用的剩餘布料製成筆殼，現在她不再丟棄剩布，先蒐集起來，到一定數量時再委託筆商製成各種不同顏色外觀的筆，並贈送給客戶，環保又有特殊意義。

世博 制服

延伸閱讀

攜手日韓盟校實作交流 北科大學生赴日打造智慧自走車

「手提包燒大洞」大阪地鐵心齋橋站驚傳行動電源起火 御堂筋線一度全線停駛

比去年早一個月！日本宣布全國進入流感季 推測與酷暑、大阪世博有關

他住大阪一個月驚見日本人各種違規行徑 網反酸：還是贏台灣很多

相關新聞

婦人河邊洗澡突遭鱷魚狠咬斃命 尋獲時遺體僅剩「半個身體」

印度發生鱷魚咬死人事件，1名50多歲女子在河邊洗澡及洗衣服時，突然遭1條鱷魚襲擊，身體被咬住強行拖入河中...

遭自家比特犬襲擊！6月大男嬰頭骨碎裂喪命 父母縱犬釀禍下場曝光

美國俄亥俄州發生比特犬咬死嬰兒悲劇。1名6個月大男嬰在家中被自家飼養的比特犬撕咬頭部死亡。而事發前一年，該惡犬亦曾襲擊鄰居的小孩...

水龍頭打開沒水 研究：「零日乾旱」十年內就到

現在雨量愈來愈極端，乾旱、洪水並存，春雨、午後雷陣雨也都變得愈來愈不規律。科學家警告，隨著溫度愈來愈高，陸地水蒸發愈來愈多，流失得比供給的快，全球許多地區將遭遇「零日乾旱」，有一天會出現水龍頭打開卻沒水的最嚴重情況，且十年內就有可能發生。

麵包超人動畫被中斷…1歲女童機上瞬間爆哭 空服員「神反應」成功救場

帶年幼的孩子搭乘飛機，對許多父母而言是一大挑戰。日本一名媽媽日前帶著1歲大的女兒搭飛機，起飛時因機上廣播中斷了正在播映的動畫，女兒瞬間嚎啕大哭。這時，一旁的空服員火速反應，秒遞來畫有「麵包超人...

六根不淨！荒淫住持遭控性侵6女童 寺內伸魔爪連4歲孩子也染指

宗教應該是引人向善，並且提供民眾心靈的避風港。澳洲墨爾本一名佛教住持維吉塔（Naotunne Vijitha），遭控在長達8年的時間內，連續性侵...

當自己家？陸客神社前「1脫序行為」引怒火 日議員批：真的很沒禮貌

出國旅遊可得留意當地的禮儀，否則一不小心恐觸犯禁忌，甚至成為「觀光奧客」！日本市議員原田將大（へずまりゅう）日前分享，大陸人疑似在當地神社席地而坐，遭驅趕還不理人，直到拿手機拍攝警告才悻悻然離開，離譜的畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。