婦人河邊洗澡突遭鱷魚狠咬斃命 尋獲時遺體僅剩「半個身體」

印度發生鱷魚咬死人事件，1名50多歲女子在河邊洗澡及洗衣服時，突然遭1條鱷魚襲擊，身體被咬住強行拖入河中，附近一眾目擊者被嚇壞。事發時有村民曾跳入河中，試圖將鱷魚趕走，惟未能成功，事件引起當地民眾高度關注，而鱷魚咬著女子的影片於網上瘋傳。警方接獲報案後派員到河中搜索，終在事發翌日尋回女子屍體，惟半個身體已被鱷魚啃食掉，死狀慘不忍睹。

村民目擊鱷魚咬人大驚呼救

據外媒報導，事發於10月6日下午約4時，印度東部奧里薩邦50多歲女子馬哈拉（Soudamini Mahala）於賈吉普爾地區（Jajpur district）的卡哈羅斯塔河（Kharasrota river）邊洗澡及洗衣服時，突然被鱷魚咬住身體拖入河中。附近1座橋上的村民目睹這一幕，驚恐萬分地大聲呼救。

印度婦河邊洗澡遭鱷魚咬死

目擊者說，馬哈拉被鱷魚拖進水中，即使有人迅速想拯救，但馬哈拉仍於河中消失，不知去向。據目擊者拍攝的影片顯示，馬哈拉被鱷魚咬住，並已失去意識。警方表示，有村民曾跳入河中，試圖將鱷魚趕走，惟未能成功。

半個屍體已被鱷魚啃食

當局於河中搜索了1天，終在事發翌日尋回屍體，惟半個身體已被鱷魚啃食掉，死恐十分恐怖。馬哈拉遺下了丈夫和2名兒子，林業部門將向家屬賠償100萬盧比。

