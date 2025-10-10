快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

婦人河邊洗澡突遭鱷魚狠咬斃命 尋獲時遺體僅剩「半個身體」

香港01／ 撰文／謝茜嘉
印度發生鱷魚咬死人事件。示意圖/ingimage
印度發生鱷魚咬死人事件。示意圖/ingimage

印度發生鱷魚咬死人事件，1名50多歲女子在河邊洗澡及洗衣服時，突然遭1條鱷魚襲擊，身體被咬住強行拖入河中，附近一眾目擊者被嚇壞。事發時有村民曾跳入河中，試圖將鱷魚趕走，惟未能成功，事件引起當地民眾高度關注，而鱷魚咬著女子的影片於網上瘋傳。警方接獲報案後派員到河中搜索，終在事發翌日尋回女子屍體，惟半個身體已被鱷魚啃食掉，死狀慘不忍睹。

村民目擊鱷魚咬人大驚呼救

據外媒報導，事發於10月6日下午約4時，印度東部奧里薩邦50多歲女子馬哈拉（Soudamini Mahala）於賈吉普爾地區（Jajpur district）的卡哈羅斯塔河（Kharasrota river）邊洗澡及洗衣服時，突然被鱷魚咬住身體拖入河中。附近1座橋上的村民目睹這一幕，驚恐萬分地大聲呼救。

印度婦河邊洗澡遭鱷魚咬死

目擊者說，馬哈拉被鱷魚拖進水中，即使有人迅速想拯救，但馬哈拉仍於河中消失，不知去向。據目擊者拍攝的影片顯示，馬哈拉被鱷魚咬住，並已失去意識。警方表示，有村民曾跳入河中，試圖將鱷魚趕走，惟未能成功。

半個屍體已被鱷魚啃食

當局於河中搜索了1天，終在事發翌日尋回屍體，惟半個身體已被鱷魚啃食掉，死恐十分恐怖。馬哈拉遺下了丈夫和2名兒子，林業部門將向家屬賠償100萬盧比。

延伸閱讀：

鱷魚殺人！男子河邊沐浴突遭噬咬　拖入河死亡遺體被叼徘徊數小時

阿根廷新恐龍物種化石出土！「1餐吃了7千萬年」口仍咬著史前鱷魚

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

婦人河邊洗澡突遭鱷魚狠咬斃命 尋獲時遺體僅剩「半個身體」

印度發生鱷魚咬死人事件，1名50多歲女子在河邊洗澡及洗衣服時，突然遭1條鱷魚襲擊，身體被咬住強行拖入河中...

遭自家比特犬襲擊！6月大男嬰頭骨碎裂喪命 父母縱犬釀禍下場曝光

美國俄亥俄州發生比特犬咬死嬰兒悲劇。1名6個月大男嬰在家中被自家飼養的比特犬撕咬頭部死亡。而事發前一年，該惡犬亦曾襲擊鄰居的小孩...

水龍頭打開沒水 研究：「零日乾旱」十年內就到

現在雨量愈來愈極端，乾旱、洪水並存，春雨、午後雷陣雨也都變得愈來愈不規律。科學家警告，隨著溫度愈來愈高，陸地水蒸發愈來愈多，流失得比供給的快，全球許多地區將遭遇「零日乾旱」，有一天會出現水龍頭打開卻沒水的最嚴重情況，且十年內就有可能發生。

麵包超人動畫被中斷…1歲女童機上瞬間爆哭 空服員「神反應」成功救場

帶年幼的孩子搭乘飛機，對許多父母而言是一大挑戰。日本一名媽媽日前帶著1歲大的女兒搭飛機，起飛時因機上廣播中斷了正在播映的動畫，女兒瞬間嚎啕大哭。這時，一旁的空服員火速反應，秒遞來畫有「麵包超人...

六根不淨！荒淫住持遭控性侵6女童 寺內伸魔爪連4歲孩子也染指

宗教應該是引人向善，並且提供民眾心靈的避風港。澳洲墨爾本一名佛教住持維吉塔（Naotunne Vijitha），遭控在長達8年的時間內，連續性侵...

當自己家？陸客神社前「1脫序行為」引怒火 日議員批：真的很沒禮貌

出國旅遊可得留意當地的禮儀，否則一不小心恐觸犯禁忌，甚至成為「觀光奧客」！日本市議員原田將大（へずまりゅう）日前分享，大陸人疑似在當地神社席地而坐，遭驅趕還不理人，直到拿手機拍攝警告才悻悻然離開，離譜的畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。