遭自家比特犬襲擊！6月大男嬰頭骨碎裂喪命 父母縱犬釀禍下場曝光

香港01／ 撰文／喬納森
美國俄亥俄州發生比特犬咬死嬰兒悲劇。非當事犬隻，示意圖/ingimage
美國俄亥俄州發生比特犬咬死嬰兒悲劇。1名6個月大男嬰在家中被自家飼養的比特犬撕咬頭部死亡。而事發前一年，該惡犬亦曾襲擊鄰居的小孩，顯即存在一定危險性，而男嬰的父親是狗主，卻在沒有成年人看管下，任由犬隻與男嬰留在同一個房間中，兒子慘被咬斃。案發後，男嬰的父母雙雙被捕，最終父親承認誤殺罪，母親則認危害兒童罪，案件押後判刑。

綜合外媒報導，事發於2024年4月28日，死者是只有6個月大的萊奧（Royal Bates），當日31歲父親貝茨（Blake Bates）與母親艾史密斯（Alyssa Smith）留下萊奧與另1名小孩在家，與貝茨飼養的比特犬基洛（Kilo）在同1個房間內。其間基洛突然撲向萊奧，襲擊及撕咬他的頭部，導致萊奧頭骨碎裂受創。

檢察官痛斥這宗是「本可避免的悲劇」

檢察官格羅根（Ray Grogan）痛斥，「這隻狗基本上壓碎了孩子的頭骨，結果導致孩子的大腦嚴重受損」，萊奧送院後證實死亡。他指這是宗本來可以避免的悲劇。

格羅根在新聞稿中指貝茨明知犬隻具攻擊傾向，因在事發前一年，犬隻已曾試圖咬傷鄰居的孩子，貝茨曾因此被指控和受到警告，沒料到卻重蹈覆轍，仍任由犬隻自由地接近嬰兒，導致兒子被咬死。檢察官直指「這種魯莽行為必將招致嚴重後果」，強調寵物飼主應對狗隻行為負完全責任，尤其在有孩童的環境中，更應謹慎防範。而基洛於事後被帶走及已施以安樂死。

父母認誤殺及危害兒童罪候判

法庭指出，貝茨除了承認誤殺罪外，另牽涉勒頸與越獄未遂等罪，而史密斯也承認控危害兒童罪，目前尚未判刑。而貝茨將於10月27日面對判刑。

文章授權轉載自《香港01》

