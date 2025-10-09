台灣排名第八…這國稱霸泡麵消費榜 每人一年狂吃81份
最新數據顯示，2024年越南泡麵人均消費量名列第一，超越傳統泡麵消費大國南韓和日本，台灣排名第八。
根據總部設在日本大阪的世界泡麵協會數據，越南去年泡麵總消費量為81.4億份，從越南約有1億人口來看，人均消費量為81份。南韓以79.2份名列第二，泰國（57份）排在第三，其次是尼泊爾（54份）和印尼（52份），日本與馬來西亞以47份並列第六，拿下第八名的台灣人均消費量為40份。
傳統麵食文化興盛的亞洲國家人均泡麵消費量通常較高，許多歐洲國家人均泡麵消費量仍低於10份。不過，在南韓流行音樂和韓食在全球大受歡迎帶動下，歐洲泡麵需求持續成長。農心公司已推出與熱門動畫電影「Kpop 獵魔女團」聯名的辛拉麵產品，生產Buldak火辣風味泡麵的三養，旗下產品海外需求也節節攀升。
全球去年泡麵消費量成長2.4%至1,230.7億份，從國家來看，涵蓋香港的中國大陸以438億份名列第一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言