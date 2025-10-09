台灣排名第八…這國稱霸泡麵消費榜 每人一年狂吃81份

最新數據顯示，2024年越南泡麵人均消費量名列第一，超越傳統泡麵消費大國南韓和日本，台灣排名第八。

根據總部設在日本大阪的世界泡麵協會數據，越南去年泡麵總消費量為81.4億份，從越南約有1億人口來看，人均消費量為81份。南韓以79.2份名列第二，泰國（57份）排在第三，其次是尼泊爾（54份）和印尼（52份），日本與馬來西亞以47份並列第六，拿下第八名的台灣人均消費量為40份。

傳統麵食文化興盛的亞洲國家人均泡麵消費量通常較高，許多歐洲國家人均泡麵消費量仍低於10份。不過，在南韓流行音樂和韓食在全球大受歡迎帶動下，歐洲泡麵需求持續成長。農心公司已推出與熱門動畫電影「Kpop 獵魔女團」聯名的辛拉麵產品，生產Buldak火辣風味泡麵的三養，旗下產品海外需求也節節攀升。

全球去年泡麵消費量成長2.4%至1,230.7億份，從國家來看，涵蓋香港的中國大陸以438億份名列第一。