美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

麵包超人動畫被中斷…1歲女童機上瞬間爆哭 空服員「神反應」成功救場

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名空服員發現女童在機上哭泣，親自在飲料杯蓋上畫了「麵包超人」的圖案，試圖安撫她的情緒。示意圖／AI生成
帶年幼的孩子搭乘飛機，對許多父母而言是一大挑戰。日本一名媽媽日前帶著1歲大的女兒搭飛機，起飛時因機上廣播中斷了正在播映的動畫，女兒瞬間嚎啕大哭。這時，一旁的空服員火速反應，秒遞來畫有「麵包超人」的果汁杯，試圖安撫女兒的情緒，暖心的舉動也讓媽媽深受感動。

日本一名媽媽在社群平台X分享，日前她帶著1歲的女兒搭乘日本航空（JAL）的班機，從羽田要飛往新千歲機場。在飛機準備起飛時，因廣播而中斷機上播放的「麵包超人」動畫，女兒見狀立刻哭了出來，沒想到一旁的服務員立刻反應，在果汁杯蓋上畫出「麵包超人」的圖案，並遞了過來，讓女兒瞬間破涕為笑，開心的直呼「是麵包超人耶！」

空服員的神應對讓該名媽媽相當感動，她在接受日媒ENCOUNT採訪時透露，「帶小孩搭飛機，總會擔心她會不會哭鬧，像這樣被空服員幫助，我真的覺得好感激」。媽媽透露，女兒當時喝果汁都會開心地指著蓋子喊「麵包超人」，一路上都捨不得丟掉杯子，並讚嘆「這真是段溫暖又難忘的回憶」。

文章曝光後立刻掀起討論，網友們紛紛讚嘆，「這就是所謂沒有寫在規定裡的優質服務」、「畫得真好！」、「這才真的是會做事的人啊」。此外，一名網友也分享搭機經驗，「雖然是10年前的事了，但我兒子當時也曾拿到畫著麵包超人的杯子唷」，並大讚從那刻起就愛上日本航空，直到現在也會一個人搭飛機。

日本 空服員 飛機 航班

