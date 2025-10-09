六根不淨！荒淫住持遭控性侵6女童 寺內伸魔爪連4歲孩子也染指

宗教應該是引人向善，並且提供民眾心靈的避風港。澳洲墨爾本一名佛教住持維吉塔（Naotunne Vijitha），遭控在長達8年的時間內，連續性侵6名年紀在16歲以下的女童，其中年紀最小的人當時僅有4歲。面對高達19項罪狀指控，維吉塔近日出庭仍堅稱自己無罪。

根據「雪梨晨鋒報」與「澳洲廣播公司」報導，維吉塔遭控在1994年至2002年擔任墨爾本地區住持，8年內性侵6名年紀在16歲以下的女童。檢察官馬丁（Fiona Martin）指出，維吉塔常將受害者引誘到他的住處，或是在寺廟內乘機性侵。

馬丁提到，一名受害者表示曾參加維吉塔主持的課程，並在她9歲到11歲期間，慘遭對方在寺廟房間內性侵5次；另一名受害者表示，維吉塔曾將她帶到房內，並在她試圖逃跑時逮人直呼「不要告訴任何人」。

此外，一名女性回憶遭侵犯時年僅4歲，當時維吉塔將雙手放在她的褲襠上，並輕聲問道「妳沒有生氣吧？」2005年時，一名女學生向校方人員表示曾遭一名僧侶侵犯，但檢察官馬丁表示，雖然校方馬上報警，但該名學生當時不希望警方展開調查。

直到2021年，一名受害者透過滅罪熱線（Crime Stoppers），澳洲當局才開始調查這起佛寺性侵案。截至2023年8月，已有6名受害女性聯絡澳洲警方。

澳洲檢方指控維吉塔涉9項對未滿16歲少女性犯罪、10項猥褻罪，但維吉塔對上述罪狀一概不承認，並堅稱自己無罪，目前案件仍在審判當中。