北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

喚醒海洋保育重要性 帛琉總統水面下受訪創全球先例

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導

太平洋島國帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）為了喚醒海洋保育意識，特別潛入水面下接受專訪，並聲稱是全球第一位在水面下受訪的國家元首。

法新社報導，為了喚醒人們對於保護海洋重要性的重視，帛琉總統惠恕仁潛入水面下，在巨蚌旁與一位「美人魚」進行訪談。帛琉全國人口約1萬7600人。

帛琉總統府辦公室指出，這場海面下訪談採用了一項名為LiFi語音面罩（LiFi Talking Mask）技術，利用光在水下傳輸聲音，由社會企業家鮑利（GunterPauli）促成。

總統府辦公室表示：「帛琉成功舉行世上有史以來首次與國家元首在水下對談。」

鮑利的團體「藍色經濟」（Blue Economy）發布的影片顯示，惠恕仁穿著潛水服與「美人魚」對談，這名「美人魚」其實是由愛沙尼亞奧運游泳選手、環保人士利凡德（Merle Liivand）。

不過，稍嫌模糊的聲音代表這項技術有待改進。

帛琉群島由340個島嶼組成，位於菲律賓以東，極容易受到海平面上升的影響。

帛琉 惠恕仁 生態保育

支持度下跌！川普出動國民兵進駐城市 民調揭58%美國人不認同

