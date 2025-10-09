喚醒海洋保育重要性 帛琉總統水面下受訪創全球先例

太平洋島國帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）為了喚醒海洋保育意識，特別潛入水面下接受專訪，並聲稱是全球第一位在水面下受訪的國家元首。

法新社報導，為了喚醒人們對於保護海洋重要性的重視，帛琉總統惠恕仁潛入水面下，在巨蚌旁與一位「美人魚」進行訪談。帛琉全國人口約1萬7600人。

帛琉總統府辦公室指出，這場海面下訪談採用了一項名為LiFi語音面罩（LiFi Talking Mask）技術，利用光在水下傳輸聲音，由社會企業家鮑利（GunterPauli）促成。

總統府辦公室表示：「帛琉成功舉行世上有史以來首次與國家元首在水下對談。」

鮑利的團體「藍色經濟」（Blue Economy）發布的影片顯示，惠恕仁穿著潛水服與「美人魚」對談，這名「美人魚」其實是由愛沙尼亞奧運游泳選手、環保人士利凡德（Merle Liivand）。

不過，稍嫌模糊的聲音代表這項技術有待改進。

帛琉群島由340個島嶼組成，位於菲律賓以東，極容易受到海平面上升的影響。