當自己家？陸客神社前「1脫序行為」引怒火 日議員批：真的很沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
一群大陸旅客赴日旅遊，疑似在神社拜殿前席地而坐、滑手機，引發網友討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
一群大陸旅客赴日旅遊，疑似在神社拜殿前席地而坐、滑手機，引發網友討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

出國旅遊可得留意當地的禮儀，否則一不小心恐觸犯禁忌，甚至成為「觀光奧客」！日本市議員原田將大（へずまりゅう）日前分享，大陸人疑似在當地神社席地而坐，遭驅趕還不理人，直到拿手機拍攝警告才悻悻然離開，離譜的畫面讓原田將大痛批，「中國人真的很沒有禮貌」。

日本奈良市議員原田將大近日分享陸客在當地旅遊的失禮行為。從影片可見，疑似一處神社的拜殿階梯，有一群大陸觀光客席地而坐，無視賽錢箱就在前頭，也不管是否有其他人要參拜，大辣辣地在階梯上滑手機，直接把神社當成休息區。原田將大見狀立刻上前制止，並告知陸客「神社是神聖的地方」，請他們不要坐在這裡。

原田將大也在貼文還原當天始末，在拍攝影片前，他已明確向陸客表示不能坐在這裡，並以手勢請他們站起來，但卻被無視。後來他拿手機拍攝警告，陸客見狀才起身離開。原田將大認為該群陸客的行為相當惡劣，「中國人真的很沒有禮貌，神社可不是用來休息的地方。」

貼文曝光後掀起討論，日本網友們怒轟「真的就像野生動物一樣」、「感覺他們好像會把賽錢箱當垃圾桶，真讓人害怕」，但也有人持不同看法，「大概只是單純不知道吧」、「這裡應該是觀音像的佛堂，不是神社。您重視文化的心意值得肯定，但這是錯誤資訊」。

原田將大過去曾是極具話題的「迷惑系YouTuber」，他以「Hezumalyu（へずまりゅう）」之名拍攝多部影片。而後他拋開爭議身分，今（2025）年轉戰政壇，成功當選奈良市議員，他也時常在社群平台分享「脫序旅客」的行徑，並積極上前勸導，盼藉此杜絕旅遊亂象。

日本 神社 陸客 中國人 觀光客 奧客 出國旅遊

