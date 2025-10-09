陸客在濟州島海岸讓孩子隨地大便 南韓網友炸鍋：不知羞恥

南韓濟州島著名景點、被列為天然紀念物的「龍頭海岸」，近日爆出有陸客當眾讓孩子隨地排泄的事件，引發當地民眾與網路熱議，也讓「大陸觀光客素質問題」再度浮上檯面。

綜合包括《中央日報》、《朝鮮日報》等韓媒報導，一名網友在網路論壇發文表示，他於6日參觀龍頭海岸時，目睹一名女性觀光客抱著幼童蹲在地上讓孩子大便。事後，該名女子不僅未清理排泄物，還將用過的濕紙巾直接丟進海裡，行為舉止令人傻眼。

這名網友指出，現場人潮眾多，但沒有人上前制止，而同行的導遊也未加以勸阻，隨後疑似女子的丈夫和兒子出現，但他們似乎不以為意。事後這位網友跟導遊詢問，對方回應這是一個來自中國大陸的朝鮮族旅行團。

該貼文在短短一天內瀏覽數突破6萬次，引起南韓民眾激烈討論，不少人痛批「這已經不是文化差異，而是基本公德的問題」、「不知羞恥」、「他們是缺乏社會公德，還是因為這是在外國？」，也有民眾質疑觀光管理單位的疏失。

龍頭海岸以形似巨龍伸向大海的懸崖地形聞名，是濟州島的重要自然景觀。由於濟州對外國觀光客實施「免簽入境」政策，吸引大量大陸遊客造訪，但相關爭議屢見不鮮。去（2024）年當地市區也曾發生大陸家長讓孩子在人行道上排便的事件，引起社會譁然。