「世界魅力夫人」選美印度登場 台姐奪國服冠軍
台灣小姐選美出身的鄭珊汶代表台灣，到印度參加世界魅力夫人（Mrs.Glam World）總決賽，她破關斬將獲得亞軍，並以青花瓷改良式旗袍拿下國服冠軍，為國爭光。
鄭珊汶今天說，9月底為期一週的賽程中，每天都面臨各式挑戰，第一天登場的「廚藝挑戰」，參賽者必須完成切菜、擺盤與刀工測試，展現生活力與細緻度。才藝比賽及即時機智問答，則考驗臨場反應與國際視野。
鄭珊汶說，雖然對自己廚藝沒有非常大的信心，但很幸運地順利發揮實力，而在隨後才藝比賽和機智問答也獲得評審青睞，成功入圍前6強，最終站上總決賽舞台，獲得亞軍。
鄭珊汶透過新聞稿表示，在國服比賽，她將青花瓷圖案融入改良式旗袍，這個設計巧思驚艷全場，也成功吸引國際評審目光，展現台灣在美學與文化上的創意。
鄭珊汶說，總決賽最艱鉅的最後一關機智問答，參賽者必須在1分鐘內以全英文答題，此次的題目是「如果您可以影響全球政策，將如何應對女性爭取對自己身體和生殖權利的控制權？」
鄭珊汶說，她以生殖權利為主題闡述理念，要讓生殖權利成為普遍人權，確保世界各地婦女都享有安全的醫療保健、教育，並且擁有無所畏懼、或不受限制決定自己身體的自由。
鄭珊汶表示，相隔7年再度站上國際選美舞台，這次比賽的好成績再次印證台灣女性在世界級選美舞台的優異表現，同樣可以和歐美國家並駕齊驅。她將持續投身國際賽事，期盼將台灣女性的優雅、美感與堅韌精神，推向世界舞台，讓全球看見來自台灣的光芒。
