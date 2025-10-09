快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

曾被列無法存活名單…溫哥華汽車衝撞人群釀11死 遭撞台女喜獲新生

中央社／ 溫哥華8日專電
台灣女子Sora（中）在溫哥華遭車輛衝撞重傷，她一向開朗堅強又熱情，結交了許多好朋友，也是因為這群好友加油打氣，將她從鬼門關拉了回來。圖／中央社
台灣女子Sora（中）在溫哥華遭車輛衝撞重傷，她一向開朗堅強又熱情，結交了許多好朋友，也是因為這群好友加油打氣，將她從鬼門關拉了回來。圖／中央社

溫哥華4月發生汽車衝撞菲律賓慶典活動慘劇，其中大難不死的台灣女子Sora，從原本昏迷不醒到如今逐漸康復，僑胞和朋友一路陪伴，今天眾人為她舉行生日派對，祝福她重生。Sora也樂觀地說：「生命難免有磨難，但活著真好。」

Sora坐著輪椅，在友人的陪伴下進入餐廳時，看見一群人為她送上生日祝福，驚喜不已。出現在她身邊的，都是過去近半年來不離不棄的夥伴，其中一些是她原本認識的好友，但有更多是與她素昧平生的有緣人。

今年初持打工度假簽證抵達溫哥華的Sora，4月26日開心地出門去慶典活動聽演唱會，未料遇上駭人的汽車衝撞人群慘劇，11人不幸死亡，數十名重傷患者中，Sora是被醫生一度列為可能無法存活的名單。

但在醫護人員照料下，Sora的朋友、溫哥華台灣僑胞、駐溫哥華經濟文化辦事處官員等許多人，不間斷地每天陪伴她，讓她在一個月後奇蹟般甦醒，之後的復原速度也超乎院方想像。

大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂說：「醫生都感到吃驚，稱讚我們是一群天使而喚醒了她。大家每天輪流排班來陪伴Sora，就是希望讓孤身一人來加拿大的Sora不會孤單。」

Lucy是Sora租房處的鄰居，之前從未見過Sora，但得知Sora發生不幸後，無私地提供許多幫助，如今宛如Sora的親姊姊般。知道Sora愛熱鬧又愛美食，特地和醫院商量，偶爾帶著Sora去附近的商場滿足一下口腹之慾。

Lucy說：「Sora是我見過最堅強的女孩。儘管她遭遇如此大的挫折，但她沒有哭泣沮喪、沒有自暴自棄，每天都努力進步中。她的故事真的能激勵很多人。」

生日會上，Sora由衷感謝大家，許願祝所有人都健康平安，也祝福自己快快站起來，像過去一樣趴趴走。

Sora的一眾好友送上她喜歡的貓頭鷹玩偶、親手繪製的卡片，高聲唱著生日快樂，祝福Sora迎向新生活。

好友嚴啓仁說，雖然Sora現在手指還不能動、下半身也尚未恢復知覺，但她越來越進步，如今靠著電動輪椅車，可以慢慢地駕馭她的部分人生。

和Sora是大學同窗的林芮嘉回憶Sora出事當天到現在的情景，一度哽咽、眼眶泛紅。她說：「最難的時刻過去了，當時一度覺得永遠要失去Sora了。但她自己創造了奇蹟，我們相信她會越來越好。」

甦醒後的Sora發現自己的處境，卻從未有過一聲嘆息和抱怨。問起她的心情，她說：「我的記憶停留在當晚出事前那一刻，正享受著美好的音樂和食物，隨後就不記得了。醒過來感受到的是很多的溫暖和鼓勵，這麼美好的人事物都在我眼前，有甚麼好抱怨呢？」

她也感謝加拿大為她提供了最好的資源，醫院正計劃為她申請永久居留身分，讓她可以安心在加拿大接受長期醫療照護。

參加生日會的駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組長郭淑貞說：「這真的是一頁動人的篇章，台灣人充滿愛、扶持、勇氣、堅強等許多元素，都在Sora事件中充分體現，也祝願這股美好力量會讓所有人都更幸福。」

另一方面，駕車撞人的嫌犯羅凱基（Kai-ji AdamLo，音譯）有心理病史，他如今被控31項謀殺未遂罪和11項二級謀殺罪，羈押中，等待法庭審理。

溫哥華 生日 加拿大 醫護人員 台灣人

延伸閱讀

美加元首會談…關稅也沒降

加拿大曼省溫尼伯僑社雨中升旗慶雙十 展現凝聚力

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】感動篇1＿看見奇蹟

夏克立失眠求助王祖賢！女神親指點「身體有濕氣」仙氣飄飄

相關新聞

胸部爆開乳頭掉下來！ 英國女省錢赴土耳其整形險喪命

英國一名雙寶媽為了省錢，特地搭機飛到土耳其動醫美手術，本來順利完成腹部拉皮、縮胸和抽脂，結果後來她的胸部「爆開」、乳頭當場脫落，還染上敗血症差點喪命。

法國網紅拿針筒隨機刺路人拍惡作劇片 遭逮捕下場超慘

法國一名網紅平常靠拍整人影片走紅，結果前陣子卻整過頭，搞到自己鋃鐺入獄。原來這名網紅為了增加點閱率，竟然拿針筒假裝對路人注射不明物質，結果遭到法國警方逮捕判刑。

曾被列無法存活名單…溫哥華汽車衝撞人群釀11死 遭撞台女喜獲新生

溫哥華4月發生汽車衝撞菲律賓慶典活動慘劇，其中大難不死的台灣女子Sora，從原本昏迷不醒到如今逐漸康復，僑胞和朋友一路陪...

今年9月全球氣溫「史上第3熱」 較工業革命前高1.47℃

歐洲聯盟（EU）全球暖化監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，全球平均氣溫持續徘徊在歷史高點附近，才結束的9月是世界有...

日JR司機備勤時「讀書8分鐘」 乘客檢舉掀論戰：監控社會太可怕

JR北海道一名50多歲的男性司機，於7日下午5點左右，在小樽站等待開往岩見澤市的普通列車上，被乘客發現坐在駕駛座上，閱讀一本「私人鐵路的相關書籍」長達約8分鐘。該行為被通報到JR公司後，JR公司表示司機違反內部規定，並致歉：「對於造成乘客與相關人士的擔憂，我們深表歉意。」

全日空沖繩飛東京航班機艙冒煙 疑乘客行動電源起火

日本全日空（ANA）9日上午一架從沖繩那霸飛往東京羽田機場的客機起飛後通報塔台，稱機艙內疑似因乘客攜帶的行動電源起火而冒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。