今年9月全球氣溫「史上第3熱」 較工業革命前高1.47℃

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
天氣熱示意圖。圖／AI生成
天氣熱示意圖。圖／AI生成

歐洲聯盟（EU）全球暖化監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，全球平均氣溫持續徘徊在歷史高點附近，才結束的9月是世界有紀錄以來第3熱的9月。

「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus ClimateChange Service）表示，9月的氣溫雖然沒有打破2023年的紀錄，也只比去年同期略為涼爽。

哥白尼氣候變化服務氣候策略主管勃吉斯（Samantha Burgess）指出：「全球氣溫背景大致相同，陸地和海面溫度持續偏高，反映出溫室氣體在大氣中累積的持續影響。」

今年9月的氣溫，比用來界定人類活動開始顯著影響氣候前的工業化前時期，也就是1850到1900年的平均溫度高出攝氏1.47度。

這樣的漸進升溫看似微小，但科學家表示，每上升零點幾度的額外暖化，都會進一步破壞地球的穩定，增加極端天氣的風險，並觸發毀滅性的氣候臨界點。

法新社報導，自工業革命以來，人類大規模燃燒化石燃料所排放的溫室氣體，已持續推升全球氣溫。

科學家預期，繼2024年和2023年後，2025年將成為史上第3熱的一年，近幾個月的氣溫走勢僅略低於這段異常時期所創下的紀錄。

各國下個月將齊聚巴西，參加每年舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），共同應對全球暖化問題，屆時他們將面對這項嚴峻的現實。

氣溫 科學家 暖化

