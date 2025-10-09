快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

全日空沖繩飛東京航班機艙冒煙 疑乘客行動電源起火

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本全日空一架波音777-200ER客機，攝於2023年3月。路透
日本全日空一架波音777-200ER客機，攝於2023年3月。路透

日本全日空（ANA）9日上午一架從沖繩那霸飛往東京羽田機場的客機起飛後通報塔台，稱機艙內疑似因乘客攜帶的行動電源起火而冒出煙霧，但很快就得到控制，該班機仍按原定計畫繼續飛行，並未折返或改降。

日本電視台、朝日新聞與共同社引述國土交通省那霸機場事務所消息報導，事件發生於日本時間上午11點過後，涉事班機為全日空NH994航班，機上共有339名乘客。

全日空表示，起火物品是一名乘客放於座位底下隨身行李內的鋰電池行動電源。鄰座乘客發現冒煙後，立刻以手邊的水澆滅，煙霧隨即消散，機上無人受傷。一位自稱友人在機上的網友表示，機長透過廣播說明。起火物品為乘客攜帶的鋰電池行動電源，已浸泡在水中並放入隔離容器內。

報導指出，鑑於日本國內外飛機接連傳出行動電源冒煙或起火事件，日本國土交通省自7月起已要求國內23家主要航空公司提醒乘客，不要將行動電源放入座位上方行李置物櫃，而應隨身攜帶並置於可隨時確認狀態的位置。

日本 羽田機場 國土

延伸閱讀

觀光公害苦主+1！物價高、交通堵 日本中學畢業旅行換地點「不去京都」

他在沖繩那霸機場驚見1物「丟臉到國外」 網轟：沒水準台灣人

台灣旅客指日本東京高檔飯店「有精液味」 史丹利：也太可怕

2檔台日跨境ETF東京掛牌未滿月 規模倍數成長

相關新聞

2025年韓國氣候正義遊行側記：跨世代、勞工、女性因「氣候」於廣場重逢

2025年9月27日，韓國第七屆氣候正義遊行在首爾登場。雖然活動的表定開始時間是下午三點，但從下午一點左右，遊行人群就已經陸續集結到現場。集會主舞台的擴音器持續流淌著知名二世代偶像團體少女時代的名曲〈再次重逢的世界〉。集會遊行期間除了傳統工會社運經常播放的、肅穆的民眾歌謠，三世代偶像團體BLACKPINK的ROSÉ與「火星人」Bruno Mars合作的〈APT.〉等最新的流行歌曲也成為了主要的串場音樂，引發群眾們熱烈響應。

家鄉草莓太好吃…日小學生聯手業者推出特製冰品 11月正式販售

根據日媒「高知電視台」的報導，高知市「土佐山學舍」三年級的學生，在課堂上運用在地農特產「Mon醬草莓」製作冰淇淋相關商品，希望能讓更多人認識家鄉的獨特魅力。

連倒2間！日本這地區「營養午餐變麵包」 團膳業者接連倒閉家長傻眼

根據日媒「TBS NEWS」報導，富山縣高岡市的「高岡綜合團膳」於7日申請破產，當地幼兒園與公司行號等總計超過2,100份餐食受到影響。有家長提到前一晚才突然接到園方通知「明天無法供餐」，臨時改備便當措手不及、也有公司員工則說「真的嚇一跳，往後怎麼辦還沒定案」。

觀光公害苦主+1！物價高、交通堵 日本中學畢業旅行換地點「不去京都」

根據日媒「關西電視台」的報導，日本中學生「畢業旅行=京都」的印象正逐漸改變。因物價上漲、遊客過多導致交通壅塞與費用攀升，學校開始把行程改往他地。記者隨行採訪東京江東區南砂中學的3人小組走訪京都，平日仍遇公車客滿，無法上車的情況。

全日空沖繩飛東京航班機艙冒煙 疑乘客行動電源起火

日本全日空（ANA）9日上午一架從沖繩那霸飛往東京羽田機場的客機起飛後通報塔台，稱機艙內疑似因乘客攜帶的行動電源起火而冒...

不是開玩笑！科學家證實：馬鈴薯與番茄「真的是親戚」

我們熟悉的馬鈴薯，竟然是「番茄的後代」？科學家最新研究揭示，全球最重要的糧食之一，並非單一物種演化而來，而是約900萬年前，番茄與另一種茄屬植物「意外相愛」後誕生的結晶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。