全日空沖繩飛東京航班機艙冒煙 疑乘客行動電源起火

日本全日空（ANA）9日上午一架從沖繩那霸飛往東京羽田機場的客機起飛後通報塔台，稱機艙內疑似因乘客攜帶的行動電源起火而冒出煙霧，但很快就得到控制，該班機仍按原定計畫繼續飛行，並未折返或改降。

日本電視台、朝日新聞與共同社引述國土交通省那霸機場事務所消息報導，事件發生於日本時間上午11點過後，涉事班機為全日空NH994航班，機上共有339名乘客。

全日空表示，起火物品是一名乘客放於座位底下隨身行李內的鋰電池行動電源。鄰座乘客發現冒煙後，立刻以手邊的水澆滅，煙霧隨即消散，機上無人受傷。一位自稱友人在機上的網友表示，機長透過廣播說明。起火物品為乘客攜帶的鋰電池行動電源，已浸泡在水中並放入隔離容器內。

NH994 沖縄→羽田

離陸早々モバイルバッテリー過熱発煙

対応完了でそのまま羽田へ

ご無事で何より

このあともご安全に

報導指出，鑑於日本國內外飛機接連傳出行動電源冒煙或起火事件，日本國土交通省自7月起已要求國內23家主要航空公司提醒乘客，不要將行動電源放入座位上方行李置物櫃，而應隨身攜帶並置於可隨時確認狀態的位置。