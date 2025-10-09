日JR司機備勤時「讀書8分鐘」 乘客檢舉掀論戰：監控社會太可怕

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道JR列車車廂內部。 圖／民眾提供

根據日本HTB北海道新聞》報導，JR北海道一名50多歲的男性司機，於7日下午5點左右，在小樽站等待開往岩見澤市的普通列車上，被乘客發現坐在駕駛座上，閱讀一本私人的「鐵路相關書籍」長達約8分鐘。該行為被通報到JR北海道公司後，公司表示司機違反內部規定，並致歉：「對於造成乘客與相關人士的擔憂，我們深表歉意。」

根據JR北海道說明，這名司機在列車未出發的等待期間閱讀書籍，被現場乘客目擊並通報。公司事後調查確認此事屬實，司機也坦承：「我知道自己仍在執勤，但一時分心讀了書。」依照JR規定，司機在出發前的等待時間內，仍需保持待命狀態，隨時準備應對突發狀況；因此，閱讀私人書籍屬違反規範的行為。

JR北海道強調，將再度加強內部教育，確保員工遵守操作標準程序。值得注意的是，JR北海道自2025年5月起，因多起維修疏失與安全管理問題，已被日本國土交通省列入為期兩年的「強化安全審計」對象，此次事件更引發外界關注其紀律管理問題。

但此事在日本網路上掀起激烈爭論，日本Yahoo新聞的留言區湧入上百則評論，多數網友對司機表示同情，認為乘客舉報「太過苛刻」。網友批評：「停在車站、沒有影響安全，竟然還被舉報，這才是真正的社會問題。」另一人寫道：「現在成了監控社會，即使在工作中，也該有一點喘息空間。」也有自稱司機的網友留言：「我承認這不是值得稱讚的行為，但若是在等候出發時能放鬆一下，精神反而更能集中。」

也有人持相反意見，指出：「司機在值勤期間就該全神貫注，規定就是規定，應該遵守。」少數人的留言則認為：「JR北海道近來事故頻傳，這樣的行為難免被放大檢視。」

