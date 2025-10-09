連倒2間！日本這地區「營養午餐變麵包」 團膳業者接連倒閉家長傻眼

根據日媒「TBS NEWS」報導，富山縣高岡市的「高岡綜合團膳」於7日申請破產，當地幼兒園與公司行號等總計超過2,100份餐食受到影響。有家長提到前一晚才突然接到園方通知「明天無法供餐」，臨時改備便當措手不及、也有公司員工則說「真的嚇一跳，往後怎麼辦還沒定案」。

該中心創立於1962年，多年以來承作高岡市全區，以及射水、冰見部分區域的幼兒園午餐與企業便當。根據東京商工調查指出，2003年3月時的營收一度超過4億日圓（約台幣8千萬元），但近年同業競爭激烈、訂單量減少，加上物價上漲推高成本，資金嚴重吃緊。今年2月又因諾羅病毒導致群聚食物中毒遭停業處分，最終難以為繼，負債約1億6,000萬日圓（約台幣3千2百萬元）。

供餐臨時中斷波及的學校與企業，當日改由其他業者緊急提供麵包等物資代替。有企業受訪表示，已訂購該中心便當約8年，肯定其餐點「重視健康、味道也不錯」，對倒閉感到惋惜。

部分家長更憂心「這已經不是第一次了」，今年4月富山市的「Union Lunch」已宣告破產，部分園所才剛改由高岡團膳承接，如今再度失去供應來源，讓當地民眾深感不安。理事長木田勝也表示，負責營運與生產管理的員工相繼屆齡退休，人手不足加上原物料高漲都是公司無法繼續經營的原因，強調將盡力處理員工薪資等後續問題。