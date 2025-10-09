家鄉草莓太好吃…日小學生聯手業者推出特製冰品 11月正式販售

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本高知縣土佐特產的草莓，冬季為盛產季節。草莓示意圖，非文中草莓。圖／ingimage。
根據日媒「高知電視台」的報導，高知市「土佐山學舍」三年級的學生，在課堂上運用在地農特產「Mon醬草莓」製作冰淇淋相關商品，希望能讓更多人認識家鄉的獨特魅力。

9月29日這天要決定實際銷售的商品版本，參與協助此系列課程的「高知冰品」員工也到校與孩子一同討論。學生在簡報中還提出商品包裝的點子：「在杯身放兩張Mon醬草莓」的照片，並加上名稱字樣。除此之外，孩子們先在課堂上研究此款草莓，雖然冬季才是盛產的季節，為了能讓大家一整年都能品嘗美味的草莓，因此決定這一學期的主題是要研發以草莓淋醬製作的冰品。

之後，孩子們參觀冰品工廠、調查蒐集人氣冰品的資料，再回教室進行簡報後，穿上圍裙試作三種產品：在冰淇淋上「淋上草莓醬」、將淋醬「拌入冰品」、做成「冰淇淋夾心餅」。試吃比較後，學生以認真的表情在紙上寫下他們的想法。「草莓與香草融合在一起」、也有人指出「保留了草莓的顆粒口感」。

高知冰品業務經理森下伸廣表示，量產時「拌入淋醬的方法製作上較簡單，若是淋醬，就需現場擠在冰上」。綜合討論後，決定選「淋醬版」上市，原因是能同時凸顯冰淇淋與草莓醬的風味。學生說，「夾薄餅時最有趣」、也有人說「要在冰淇淋融化前把醬與冰拌勻最困難」。森下經理稱讚孩子們的創造力豐富，並且會按計畫進行確實做成商品。此商品預計於11月29日在「土佐山祭典」活動中正式販售。

