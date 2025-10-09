快訊

觀光公害苦主+1！物價高、交通堵 日本中學畢業旅行換地點「不去京都」

聯合新聞網／ 綜合報導
京都觀光人潮暴漲，已影響日本學生的畢旅選擇。京都示意圖。圖/ingimage
根據日媒「關西電視台」的報導，日本中學生「畢業旅行=京都」的印象正逐漸改變。因物價上漲、遊客過多導致交通壅塞與費用攀升，學校開始把行程改往他地。記者隨行採訪東京江東區南砂中學的3人小組走訪京都，平日仍遇公車客滿，無法上車的情況。

校方表示這幾年來，因京都交通阻塞和停車場不足，將原本為包遊覽車移動的畢業旅行，改成使用公共交通工具移動。不過，行李寄送、餐飲與各種門票全面上漲，原訂預算非常吃緊。因此，該校決定改變創校以來的傳統，明年的畢旅改去長崎。

學校畢旅因人數眾多，通常須提前兩年左右敲定。以東京出發、前往關西的東海道新幹線學生包車為例，2026學年度到2027學年度就減少了52校。多年接待學生團的京都旅館坦言利潤變薄，但仍得顧及安全品質。不過，周邊城市也把握這個趨勢行銷。神戶推出以永續為主題的校外教學，和當地企業合作開課，東京私校也將「廣島後到京都」的行程改為「廣島後走神戶」。

京都市則調整作法，計畫自明年3月起把住宿稅上調至每晚上限1萬日圓（約新台幣2000元，現行上限為1000日圓）。藉鼓勵「不帶行李觀光」以減少公共運輸與景點壅塞、補助學生團在地體驗課程經費等。由此可見，如何兼顧發展旅遊觀光、日本學子歷史教育和當地居民生活便利性，是京都市目前必須處理、刻不容緩的議題。

觀光公害苦主+1！物價高、交通堵 日本中學畢業旅行換地點「不去京都」

