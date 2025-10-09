快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
羅倫省錢到土耳其整形，想不到胸部竟然「爆開」了。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名雙寶媽為了省錢，特地搭機飛到土耳其動醫美手術，本來順利完成腹部拉皮、縮胸和抽脂，結果後來她的胸部「爆開」、乳頭當場脫落，還染上敗血症差點喪命。

據《太陽報》（The Sun）報導，羅倫（Lauren Hughes）在2023年時靠著自己努力減重22公斤，雖然已經瘦到79.3公斤，但腹部卻留下了贅皮。不僅如此，她的胸部還有G罩杯，這些都讓她感到不滿，於是決定遠赴土耳其進行醫美手術。

羅倫以經營TikTok為由，向醫院要到半價的優惠；院方答應，只要她全程拍攝並上傳整形過程，手術費用就只需要3,500英鎊（約新台幣14.3萬元），不過沒想到這正是惡夢的開始。

羅倫術後四天就出院回家，明明當下傷口很痛，但醫院卻還是發出「適航證明」，跟她說身體不舒服都是正常的。因為在這之前羅倫並沒有動過任何手術，所以她選擇信任醫院並搭機返家。

沒想到回家一週後，她開始發高燒、右胸還開始滲出血水。她感覺自己的胸部「爆開了」，父母緊急把她送到醫院，羅倫的乳頭還在醫院檢查中脫落。由於感染太過嚴重，羅倫被轉院進行手術清理感染，清創手術雖然成功，羅倫的左胸卻在兩天後跟著爆裂，讓她在加護病房住了十天。

經過這次事件，羅倫意識到外表根本就不重要。雖然胸部大小不一還充滿了疤痕，但羅倫為自己還活著感到感恩。她表示，自己因為一個膚淺的決定，差點害孩子失去母親，未來她不再打算整形，也希望透過分享經歷，鼓勵其他女性接受自己本來的樣貌。

胸部爆開乳頭掉下來！ 英國女省錢赴土耳其整形險喪命

