法國網紅拿針筒隨機刺路人拍惡作劇片 遭逮捕下場超慘

聯合新聞網／ 綜合報導
莫吉托假裝拿針筒刺人，必須入獄六個月。示意圖，非當事人。圖／ingimage
法國一名網紅平常靠拍整人影片走紅，結果前陣子卻整過頭，搞到自己鋃鐺入獄。原來這名網紅為了增加點閱率，竟然拿針筒假裝對路人注射不明物質，結果遭到法國警方逮捕判刑。

ODDITYCENTRAL報導，27歲的網紅莫吉托（Amine Mojito，本名Ilan M.）在巴黎街頭持空針筒假裝「刺人」，引發民眾恐慌。雖然影片吸引大量點閱，也讓他迅速爆紅，但其行為已構成「以武器施加暴力」的罪名，被法院判處六個月有期徒刑。

莫吉托在法庭上辯稱自己無意傷害任何人，當初會想到用針筒，是看到西班牙和葡萄牙等他國網紅的作法，沒想到會因此犯法。莫吉托告訴法官：「這個主意的確很糟糕，我模仿了在網路上看到的惡作劇，但沒有想到會傷害他人。這是我的錯，我只考慮自己，沒有考慮別人。」

檢察官表示，由於莫吉托的針筒始終蓋著蓋子，所以並沒有造成任何人受傷。不過不論他是否有意傷人，這樣的行為都已造成民眾的心理創傷，影片也可能變相鼓勵他人模仿，因此裁罰。

據悉，有些受害者以為自己被針刺，因擔心染病甚至得住院接受心理健康評估。其中一名受害者形容當時的心路歷程，說這簡直就是「一場惡夢」。雖然莫吉托的律師請求法庭從輕發落，但法官認為該行為助長社會不良風氣，判處他12個月有期徒刑，其中六個月必須入獄服刑，其餘六個月則予以緩刑。

