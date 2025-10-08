奢華2次不如窮遊10回？網友曝真諦：回憶比價格更長久

有些人一年環遊10國，只為多看看世界；也有人僅旅遊2次，就要住進五星飯店、吃上一頓米其林，究竟旅行的價值在於「次數」還是「品質」？PTT論壇近日出現一則「一年窮遊10次 vs 奢華旅遊2次」的提問，引發網友熱議。

原PO假設工作彈性、請假無虞，每年可固定編列一筆旅遊基金，必須在「多次經濟型出遊」與「少次高規格享受」之間二選一。他補充，「窮遊」大致是入住商務旅館如APA、東橫INN，以超商餐盒、超市熟食作為日常三餐；而「奢華旅遊」則包括五星級飯店、商務艙與度假型行程。這看似簡單的問題，卻讓不少人陷入選擇困難。

支持「窮遊派」的網友認為，多旅行幾次才能留下更多故事，「奢華的體驗會忘記，但窮遊的回憶會跟一輩子。」表示住青旅、搭臥鋪、甚至野營登山雖然辛苦，卻最能貼近當地生活與文化；也有網友笑稱「用時間換錢」最實際，假多的人當然該多去幾趟。

另一方「奢華派」則主張，旅行的意義不在次數，而在於「放鬆的品質」，並直言「一年兩次就好，住得舒服、吃得好，才是真正的休息。」若是與家人同行，更傾向選擇五星飯店或度假村，「與其為了湊趟數疲於奔波，不如一次把假放滿。」

回到現實面向討論，沒有明確設定預算、天數與目的地，難以真正衡量差距。頻繁出走能累積更多故事，而深度旅遊則能留下細緻體驗。真正的價值，不在於去了多少地方，而是能以什麼樣的心態去感受生活。