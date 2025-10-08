快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

加拿大曼省溫尼伯僑社雨中升旗慶雙十 展現凝聚力

中央社／ 多倫多8日專電

加拿大曼尼托巴省（Manitoba）中華文化社5日在曼省首府溫尼伯（Winnipeg）舉辦中華民國114年雙十國慶升旗典禮。雖逢大雨強風，仍吸引逾百位僑胞與在地友人出席；典禮氣氛莊嚴熱烈，展現僑社凝聚力與對台灣的支持。

升旗典禮活動在溫尼伯一處廣場前舉行，開場由精舞門舞獅團帶來傳統舞獅，鼓樂磅礡、三獅穿梭與民眾互動，博得滿場掌聲；其後進行國歌與升旗儀式。儘管風雨交加，志工團隊仍全程堅守崗位，典禮在緊湊節奏中順利銜接。

駐加代表曾厚仁與駐多倫多辦事處長梁毅鵬到場致詞表示，「在我們的文化中，雨象徵好運與豐收，是新年的好開始」，台灣與加拿大共享民主、自由、人權價值，重視對原住民族和解，期盼台灣與曼省在貿易、文化、教育等領域合作，持續深化。駐多倫多經濟文化辦事處副組長吳秋月也在場。

曼省政府官員包括勞工移民廳長馬塞利諾（MalayaMarcelino）、公共服務事務廳長桑德胡（MintuSandhu）以及台裔省議員兼環境氣候變遷廳長莫耶斯（Mike Moyes）等人均出席活動並致詞。他們祝賀雙十國慶，並讚揚台灣民主、多元與創新成就，期待與在地台灣社群強化合作交流。

升旗儀式後，精舞門帶來展現剛勁與美感的武術表演，音樂演奏節目由兩位來自台灣的優秀音樂家大提琴家張慈珊與鋼琴家江帆恩，擔綱演出「伊是咱的寶貝」與「望春風」等曲目。張慈珊生於高雄，德國弗萊堡音樂院藝術家演奏碩士畢業，現為溫尼伯皇家芭蕾舞團專業鋼琴伴奏；江帆恩生於台中、9歲移居溫尼伯，於曼省大學取得作曲學士與鋼琴碩士，目前活躍於表演與教學。

由台僑第二代組成的「海外青年文化大使」（FASCA）也帶來「Perfect World」等展演節目，展現僑青活力與文化傳承。

多位僑領與社團代表包括僑務促進委員包善雯、黃淑真、巫昱宏以及慈濟加拿大分會溫尼伯聯絡共修處黃添華、曼省客家宗親會梁華山等人均到場力挺，共同見證曼省台僑社區凝聚力。

鋼琴 音樂 加拿大 國慶 多倫多

延伸閱讀

全運會彰化縣代表隊授旗 已奪2金1銅、楊昆弼射擊3連霸

國慶日去總統府升旗？侯友宜：將出席新北市美術館系列活動

川普樂觀看待美加貿易協議 讚卡尼為世界級領袖

川普關稅大刀砍向重型卡車 在社群平台上宣布稅率25%

相關新聞

不是開玩笑！科學家證實：馬鈴薯與番茄「真的是親戚」

我們熟悉的馬鈴薯，竟然是「番茄的後代」？科學家最新研究揭示，全球最重要的糧食之一，並非單一物種演化而來，而是約900萬年前，番茄與另一種茄屬植物「意外相愛」後誕生的結晶。

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

在健身熱潮席捲的今天，蛋白粉被視為「增肌、燃脂」的標配，從便利商店到社群平台，隨處可見「高蛋白生活」的行銷口號。然而，專家警告，過度依賴蛋白粉不僅無助健康，還可能悄悄損傷腎臟與腸道，讓原本為了變健康的努力，反成慢性病的開端。

奢華2次不如窮遊10回？網友曝真諦：回憶比價格更長久

有些人一年環遊10國，只為多看看世界；也有人僅旅遊2次，就要住進五星飯店、吃上一頓米其林，究竟旅行的價值在於「次數」還是「品質」？PTT論壇近日出現一則「一年窮遊10次 vs 奢華旅遊2次」的提問，引發網友熱議。

什麼是「正念」？專家：學會活在當下，才能真正放過自己

「我浪費了好多年想變得更好，卻忘了自己其實已經很好。」來自約旦的健身教練澤伊娜（Zeina）這麼說。她在二十多歲時執著於外貌、體態，直到多年後回頭看，才發現自己當時的模樣，其實無可挑剔。

膠原蛋白能防老化嗎？ 醫師揭真相：1方法比喝的、抹的還有效

從飲品、粉末、果凍到面霜，膠原蛋白產品被視為抗老首選，但醫師提醒，目前並沒有足夠的科學證據證明補充膠原蛋白能逆轉老化，相較之下，防曬、健康飲食與規律作息，才是真正能讓皮膚維持彈性的關鍵。

運動改善心血管健康再認證 研究：就算只動5分鐘也有效

一項最新研究發現，每天只要兩次、每次短短五分鐘的運動，就能讓平常不運動的人增進心血管健康。對於忙碌的現代人來說，這項發現可說是一大福音。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。