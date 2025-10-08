加拿大曼省溫尼伯僑社雨中升旗慶雙十 展現凝聚力

加拿大曼尼托巴省（Manitoba）中華文化社5日在曼省首府溫尼伯（Winnipeg）舉辦中華民國114年雙十國慶升旗典禮。雖逢大雨強風，仍吸引逾百位僑胞與在地友人出席；典禮氣氛莊嚴熱烈，展現僑社凝聚力與對台灣的支持。

升旗典禮活動在溫尼伯一處廣場前舉行，開場由精舞門舞獅團帶來傳統舞獅，鼓樂磅礡、三獅穿梭與民眾互動，博得滿場掌聲；其後進行國歌與升旗儀式。儘管風雨交加，志工團隊仍全程堅守崗位，典禮在緊湊節奏中順利銜接。

駐加代表曾厚仁與駐多倫多辦事處長梁毅鵬到場致詞表示，「在我們的文化中，雨象徵好運與豐收，是新年的好開始」，台灣與加拿大共享民主、自由、人權價值，重視對原住民族和解，期盼台灣與曼省在貿易、文化、教育等領域合作，持續深化。駐多倫多經濟文化辦事處副組長吳秋月也在場。

曼省政府官員包括勞工移民廳長馬塞利諾（MalayaMarcelino）、公共服務事務廳長桑德胡（MintuSandhu）以及台裔省議員兼環境氣候變遷廳長莫耶斯（Mike Moyes）等人均出席活動並致詞。他們祝賀雙十國慶，並讚揚台灣民主、多元與創新成就，期待與在地台灣社群強化合作交流。

升旗儀式後，精舞門帶來展現剛勁與美感的武術表演，音樂演奏節目由兩位來自台灣的優秀音樂家大提琴家張慈珊與鋼琴家江帆恩，擔綱演出「伊是咱的寶貝」與「望春風」等曲目。張慈珊生於高雄，德國弗萊堡音樂院藝術家演奏碩士畢業，現為溫尼伯皇家芭蕾舞團專業鋼琴伴奏；江帆恩生於台中、9歲移居溫尼伯，於曼省大學取得作曲學士與鋼琴碩士，目前活躍於表演與教學。

由台僑第二代組成的「海外青年文化大使」（FASCA）也帶來「Perfect World」等展演節目，展現僑青活力與文化傳承。

多位僑領與社團代表包括僑務促進委員包善雯、黃淑真、巫昱宏以及慈濟加拿大分會溫尼伯聯絡共修處黃添華、曼省客家宗親會梁華山等人均到場力挺，共同見證曼省台僑社區凝聚力。