快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

什麼是「正念」？專家：學會活在當下，才能真正放過自己

聯合新聞網／ 綜合報導
在資訊爆炸的時代，正念提醒我們暫時停下腳步，讓思緒回到當下。示意圖／ingimage
在資訊爆炸的時代，正念提醒我們暫時停下腳步，讓思緒回到當下。示意圖／ingimage

「我浪費了好多年想變得更好，卻忘了自己其實已經很好。」來自約旦的健身教練澤伊娜（Zeina）這麼說。她在二十多歲時執著於外貌、體態，直到多年後回頭看，才發現自己當時的模樣，其實無可挑剔。

根據《BBC NEWS》報導，心理學家指出，許多人直到「失去當下」後，才理解它的珍貴。約旦伊爾比德醫療諮詢中心心理學家阿爾里法伊（Nawaf Al-Rifai）表示，人類天生傾向進行「心智旅行」，不是活在當下，而是不斷回顧過去、擔心未來。

所謂「正念」（Mindfulness），源自佛教冥想概念，指的是在不加批判的狀態下專注於當下。美國醫學教授卡巴金（Jon Kabat-Zinn）於1970年代創立「正念減壓課程」（MBSR），研究證實能幫助慢性疼痛與焦慮患者降低壓力。如今，英國國民保健署（NHS）等醫療體系已將正念納入臨床治療的一環。

媒體專家拉馬希（Safaa Al-Ramahi）指出，社群平台強化了「向上比較」的習慣，讓許多人陷入焦慮與自我懷疑。他建議檢視自己的追蹤清單，問問自己：「誰真的讓我變得更好？」

而正念練習並非遙不可及，阿爾里法伊建議從日常的小事開始，「感受咖啡的溫度與香氣、注意腳步的節奏。當你專注於感官，焦慮的腦袋就會暫時靜下來。」這種「單一任務」的專注，是回歸正念的第一步。

心理師也推薦一個簡單技巧──「五感遊戲」：

 1.說出你現在看到的五樣事物 

2.聽聽四種聲音

 3.觸摸三樣物品

 4.聞兩種氣味

 5.感受口中一種味道

阿爾里法伊表示，這能讓注意力從焦慮的思考轉向當下的感官體驗，人腦並非為「永遠高效」而設計，而是需要在「專注」與「休息」之間切換。「正念不是追求完美的工具，而是提醒你：你是人類，不是機器。」他說。

BBC 正念 正念靜心 冥想 焦慮 佛教

延伸閱讀

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

20歲就想凍齡？「預防性肉毒」成醫美新顯學 專家警告：恐花冤枉錢

不喜歡貓狗就有虐待狂？心理學家揭祕：對動物冷漠恐藏「暗黑人格」

吃澱粉怕胖？網友瘋傳「亞洲媽媽祕訣」輕鬆減熱量 專家解釋背後原因

相關新聞

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

在健身熱潮席捲的今天，蛋白粉被視為「增肌、燃脂」的標配，從便利商店到社群平台，隨處可見「高蛋白生活」的行銷口號。然而，專家警告，過度依賴蛋白粉不僅無助健康，還可能悄悄損傷腎臟與腸道，讓原本為了變健康的努力，反成慢性病的開端。

運動改善心血管健康再認證 研究：就算只動5分鐘也有效

一項最新研究發現，每天只要兩次、每次短短五分鐘的運動，就能讓平常不運動的人增進心血管健康。對於忙碌的現代人來說，這項發現可說是一大福音。

20歲就想凍齡？「預防性肉毒」成醫美新顯學 專家警告：恐花冤枉錢

醫美門檻降低，讓「預防性肉毒」成為台灣年輕世代的「凍齡」新風潮。越來越多年輕人選擇在皺紋尚未現形前，就定期注射肉毒桿菌素。但專家提醒，過早注射未必有效，還可能帶來肌肉僵硬、臉部不對稱等風險。

日本再傳熊襲人事件！群馬超市遭野熊闖入 兩人受傷送醫

日本再發生熊襲擊人事件。群馬縣沼田市的「Fressay沼田恩田店」超市，於10月7日晚間7點30分左右被一隻野熊闖入，2人遇襲受傷，其中一人被送往市內一家醫院。 綜合日媒報導，涉事超市位於JR沼田車

膠原蛋白能防老化嗎？ 醫師揭真相：1方法比喝的、抹的還有效

從飲品、粉末、果凍到面霜，膠原蛋白產品被視為抗老首選，但醫師提醒，目前並沒有足夠的科學證據證明補充膠原蛋白能逆轉老化，相較之下，防曬、健康飲食與規律作息，才是真正能讓皮膚維持彈性的關鍵。

什麼是「正念」？專家：學會活在當下，才能真正放過自己

「我浪費了好多年想變得更好，卻忘了自己其實已經很好。」來自約旦的健身教練澤伊娜（Zeina）這麼說。她在二十多歲時執著於外貌、體態，直到多年後回頭看，才發現自己當時的模樣，其實無可挑剔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。