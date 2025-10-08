什麼是「正念」？專家：學會活在當下，才能真正放過自己

「我浪費了好多年想變得更好，卻忘了自己其實已經很好。」來自約旦的健身教練澤伊娜（Zeina）這麼說。她在二十多歲時執著於外貌、體態，直到多年後回頭看，才發現自己當時的模樣，其實無可挑剔。

根據《BBC NEWS》報導，心理學家指出，許多人直到「失去當下」後，才理解它的珍貴。約旦伊爾比德醫療諮詢中心心理學家阿爾里法伊（Nawaf Al-Rifai）表示，人類天生傾向進行「心智旅行」，不是活在當下，而是不斷回顧過去、擔心未來。

所謂「正念」（Mindfulness），源自佛教的冥想概念，指的是在不加批判的狀態下專注於當下。美國醫學教授卡巴金（Jon Kabat-Zinn）於1970年代創立「正念減壓課程」（MBSR），研究證實能幫助慢性疼痛與焦慮患者降低壓力。如今，英國國民保健署（NHS）等醫療體系已將正念納入臨床治療的一環。

媒體專家拉馬希（Safaa Al-Ramahi）指出，社群平台強化了「向上比較」的習慣，讓許多人陷入焦慮與自我懷疑。他建議檢視自己的追蹤清單，問問自己：「誰真的讓我變得更好？」

而正念練習並非遙不可及，阿爾里法伊建議從日常的小事開始，「感受咖啡的溫度與香氣、注意腳步的節奏。當你專注於感官，焦慮的腦袋就會暫時靜下來。」這種「單一任務」的專注，是回歸正念的第一步。

心理師也推薦一個簡單技巧──「五感遊戲」： 1.說出你現在看到的五樣事物 2.聽聽四種聲音 3.觸摸三樣物品 4.聞兩種氣味 5.感受口中一種味道

阿爾里法伊表示，這能讓注意力從焦慮的思考轉向當下的感官體驗，人腦並非為「永遠高效」而設計，而是需要在「專注」與「休息」之間切換。「正念不是追求完美的工具，而是提醒你：你是人類，不是機器。」他說。