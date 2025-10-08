大埃及博物館15日起休館 迎接11月開幕

全世界最大單一文明主題博物館「大埃及博物館」，已訂於11月1日舉辦開幕典禮。日前宣布典禮前20天將閉館，以進行典禮準備作業；埃及國家博物館也將自10月20日完全關閉圖坦卡門展廳，將最後一批珍寶運往大埃及博物館。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum，GEM）將於10月15日至11月4日休館，為11月1日正式盛大開幕典禮進行最後準備作業。

位於開羅市中心「解放廣場」（Tharir Square）旁的「開羅埃及博物館」（Egyptian Museum Cairo,EMC），則將於10月20日起完全關閉「圖坦卡門展廳」，以便將埃及知名法老王「圖坦卡門」（Tutankhamun）的最後一批珍寶運往大埃及博物館。

大埃及博物館於2019年完工後，原本規劃要在2020年舉行開幕典禮；但因2020年爆發全球疫情衝擊而無限期延遲。原訂在今年7月3日舉行正式開幕典禮，也因以哈戰爭導致的地區局勢升高而再次延遲至11月1日。

大埃及博物館另在2024年10月16日首度開放部分主展廳試營運。至今仍在進行中。博物館目前全年開放時間為上午9點至下午6點，每週三、週六晚間開放至晚上9點。

大埃及博物館備受世人矚目，地點位於吉薩金字塔區旁，距離舉世聞名的吉薩金字塔區（GizaPyramids）僅約2公里。其占地總面積高達50萬平方公尺，耗費12億美元（約新台幣354億元），歷時20年建造。

博物館整體園區除按主題分隔為12區的主展廳（Main Galleries）和圖坦卡門展廳（TutankhamunGalleries）外，還有包含大階梯區（Grand Staircase）的大殿廳（Main Hall）、兒童博物館、文物保護中心、會議中心、休閒餐飲區、戶外景觀廣場，以及附屬在博物館主建物旁的「古夫船博物館」（Khufu’s BoatsMuseum）。

大埃及博物館不僅是全世界最大單一文明考古博物館，收藏10萬件各式具有埃及特色的考古和文化藏品，且博物館原型設計更是出自台裔建築師彭士佛的匠心之作。

由於開羅埃及博物館空間不足以容納不斷出土的10萬件重要文物，埃及政府於2002年舉辦全球性新博物館綜合園區設計競賽，並於2003年宣布，由彭士佛率領的「漢那根彭建築師事務所」（Heneghan PengArchitects）獲得設計首獎。

大埃及博物館開幕後的最大亮點之一是「圖坦卡門展廳」（Tutankhamun Gallery）。展廳將首次展出自1902年出土後至今未曾公開面世，屬於法老王圖坦卡門的5000多件陪葬品珍寶。