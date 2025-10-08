運動改善心血管健康再認證 研究：就算只動5分鐘也有效
一項最新研究發現，每天只要兩次、每次短短五分鐘的運動，就能讓平常不運動的人增進心血管健康。對於忙碌的現代人來說，這項發現可說是一大福音。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項結合11種研究的分析報告，涵蓋414位不活躍運動的受試者。研究發現，不論是體重正常或過胖的受試者，就算只做極少量的運動，也能為身體帶來良好成效。該研究已刊登在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）。
研究將這種極短的運動方式稱為「運動零食」（exercise snacks）。專家證實，就算受試者每天只進行兩次、每次五分鐘的運動，只要每周重複三次，「運動零食」就能有效提升心血管健康。
心血管適能（CRF）是衡量心臟、肺部和血管輸送氧氣至肌肉效率的關鍵指標，CRF提升，心臟病發作、早逝等風險都會降低，而該研究發現，「運動零食」能將心血管適能提升4.6%到17%。
研究人員在表示，「運動零食」能夠輕鬆融入日常生活，不管是時間不夠還是動力不足，現在都不再是藉口。「運動零食」的形式非常簡單且多樣化，可以是爬樓梯、快走、或腿部運動等。
先前其他研究也證實，短時間的快走或爬樓梯就能增進心臟健康。去（2024）年一項研究就指出，中年女性每天平均花3.4分鐘提購物袋、爬樓梯，就能降低45%的心血管疾病風險。
雖然這項研究樣本數較小，未來還需要更深入研究驗證，但依然為沒有時間運動的人帶來一線曙光。
