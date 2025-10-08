快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

膠原蛋白能防老化嗎？ 醫師揭真相：1方法比喝的、抹的還有效

聯合新聞網／ 綜合報導
專家強調，最有效的抗老方式是「防止流失」。示意圖／ingimage
專家強調，最有效的抗老方式是「防止流失」。示意圖／ingimage

從飲品、粉末、果凍到面霜，膠原蛋白產品被視為抗老首選，但醫師提醒，目前並沒有足夠的科學證據證明補充膠原蛋白能逆轉老化，相較之下，防曬健康飲食與規律作息，才是真正能讓皮膚維持彈性的關鍵。

根據《BBC NEWS》報導，膠原蛋白是人體內含量最豐富的蛋白質，負責支撐皮膚、骨骼和關節。人體通常從25歲開始，每年膠原蛋白約會流失1%。為了「補回流失」，市面上流行的多為分子較小的水解膠原蛋白（膠原蛋白胜肽）。

英國皮膚科專家費薩爾．阿里（Faisal Ali）教授指出，口服膠原蛋白在體內的作用，並沒有宣傳中那麼神奇。當人們將膠原蛋白粉或飲品喝下肚時，身體並不會「直接吸收」成為肌膚養分，而是先啟動消化與分解機制，將這些昂貴的膠原蛋白拆解成小分子的胺基酸與肽鏈。

這些分解後的物質進入血液後，會被視為一般的蛋白質原料，不再帶有「膠原蛋白」的身份標籤。人體的運作邏輯是「哪裡需要，就送去哪裡」，因此血液會優先把這些養分調度給受損的關節、骨骼或正在癒合的組織，而非臉部的細紋或鬆弛部位。

阿里教授說明，這些分子無法被「指定配送」到特定區域，也不會在體內長期儲存，等待日後皮膚需要時再被動員。換句話說，口服膠原蛋白進入體內後，最終只是回到人體自然的蛋白質循環之中。

那直接塗抹的抗老面霜呢？專家同樣直言，膠原蛋白分子太大，根本無法穿透皮膚表層，深入到能發揮作用的真皮層。它的效果多半只是停留在表面，帶來暫時的保濕感。

醫學界普遍認為，目前想真正「補回」膠原蛋白，效果相對明確的是刺激皮膚自行生成的醫美療程，例如微針或雷射。這些技術是透過微創傷口，促使皮膚啟動自我修復機制，進而生成新的膠原蛋白。不過，這類療程需專業醫師操作，且單次費用通常不低。

專家一致強調，最有效的抗老方式不是補，而是「防止流失」。阿里教授明確指出，「陽光是造成皮膚老化的最大因素。」長期曝曬會直接破壞皮膚的膠原結構，導致鬆弛、細紋與暗沉。他建議，防曬、均衡飲食、戒菸與規律作息，這些生活習慣遠比任何昂貴的膠原蛋白補充品都更有效

阿里教授更直接點名：「防曬霜是最划算的抗老投資，遠比花錢喝膠原蛋白更有科學根據。」

BBC 醫美 膠原蛋白 防曬 健康飲食 戒菸

延伸閱讀

70歲男逆齡！醫曝「年輕20歲」回春術：7大抗老習慣幫大忙

天天擦防曬還是長斑？醫師教你抗斑、抗皺這樣吃 3招黃金吃法一次看

壓力大容易皺紋、脹氣與腦霧 營養師建議多吃這些食物助改善

不用昂貴保健品！日常飲食就能逆齡 日抗老權威：4類食材超市買得到

相關新聞

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

在健身熱潮席捲的今天，蛋白粉被視為「增肌、燃脂」的標配，從便利商店到社群平台，隨處可見「高蛋白生活」的行銷口號。然而，專家警告，過度依賴蛋白粉不僅無助健康，還可能悄悄損傷腎臟與腸道，讓原本為了變健康的努力，反成慢性病的開端。

運動改善心血管健康再認證 研究：就算只動5分鐘也有效

一項最新研究發現，每天只要兩次、每次短短五分鐘的運動，就能讓平常不運動的人增進心血管健康。對於忙碌的現代人來說，這項發現可說是一大福音。

20歲就想凍齡？「預防性肉毒」成醫美新顯學 專家警告：恐花冤枉錢

醫美門檻降低，讓「預防性肉毒」成為台灣年輕世代的「凍齡」新風潮。越來越多年輕人選擇在皺紋尚未現形前，就定期注射肉毒桿菌素。但專家提醒，過早注射未必有效，還可能帶來肌肉僵硬、臉部不對稱等風險。

日本再傳熊襲人事件！群馬超市遭野熊闖入 兩人受傷送醫

日本再發生熊襲擊人事件。群馬縣沼田市的「Fressay沼田恩田店」超市，於10月7日晚間7點30分左右被一隻野熊闖入，2人遇襲受傷，其中一人被送往市內一家醫院。 綜合日媒報導，涉事超市位於JR沼田車

膠原蛋白能防老化嗎？ 醫師揭真相：1方法比喝的、抹的還有效

從飲品、粉末、果凍到面霜，膠原蛋白產品被視為抗老首選，但醫師提醒，目前並沒有足夠的科學證據證明補充膠原蛋白能逆轉老化，相較之下，防曬、健康飲食與規律作息，才是真正能讓皮膚維持彈性的關鍵。

什麼是「正念」？專家：學會活在當下，才能真正放過自己

「我浪費了好多年想變得更好，卻忘了自己其實已經很好。」來自約旦的健身教練澤伊娜（Zeina）這麼說。她在二十多歲時執著於外貌、體態，直到多年後回頭看，才發現自己當時的模樣，其實無可挑剔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。