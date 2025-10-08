膠原蛋白能防老化嗎？ 醫師揭真相：1方法比喝的、抹的還有效

從飲品、粉末、果凍到面霜，膠原蛋白產品被視為抗老首選，但醫師提醒，目前並沒有足夠的科學證據證明補充膠原蛋白能逆轉老化，相較之下，防曬、健康飲食與規律作息，才是真正能讓皮膚維持彈性的關鍵。

根據《BBC NEWS》報導，膠原蛋白是人體內含量最豐富的蛋白質，負責支撐皮膚、骨骼和關節。人體通常從25歲開始，每年膠原蛋白約會流失1%。為了「補回流失」，市面上流行的多為分子較小的水解膠原蛋白（膠原蛋白胜肽）。

英國皮膚科專家費薩爾．阿里（Faisal Ali）教授指出，口服膠原蛋白在體內的作用，並沒有宣傳中那麼神奇。當人們將膠原蛋白粉或飲品喝下肚時，身體並不會「直接吸收」成為肌膚養分，而是先啟動消化與分解機制，將這些昂貴的膠原蛋白拆解成小分子的胺基酸與肽鏈。

這些分解後的物質進入血液後，會被視為一般的蛋白質原料，不再帶有「膠原蛋白」的身份標籤。人體的運作邏輯是「哪裡需要，就送去哪裡」，因此血液會優先把這些養分調度給受損的關節、骨骼或正在癒合的組織，而非臉部的細紋或鬆弛部位。

阿里教授說明，這些分子無法被「指定配送」到特定區域，也不會在體內長期儲存，等待日後皮膚需要時再被動員。換句話說，口服膠原蛋白進入體內後，最終只是回到人體自然的蛋白質循環之中。

那直接塗抹的抗老面霜呢？專家同樣直言，膠原蛋白分子太大，根本無法穿透皮膚表層，深入到能發揮作用的真皮層。它的效果多半只是停留在表面，帶來暫時的保濕感。

醫學界普遍認為，目前想真正「補回」膠原蛋白，效果相對明確的是刺激皮膚自行生成的醫美療程，例如微針或雷射。這些技術是透過微創傷口，促使皮膚啟動自我修復機制，進而生成新的膠原蛋白。不過，這類療程需專業醫師操作，且單次費用通常不低。

專家一致強調，最有效的抗老方式不是補，而是「防止流失」。阿里教授明確指出，「陽光是造成皮膚老化的最大因素。」長期曝曬會直接破壞皮膚的膠原結構，導致鬆弛、細紋與暗沉。他建議，防曬、均衡飲食、戒菸與規律作息，這些生活習慣遠比任何昂貴的膠原蛋白補充品都更有效。

阿里教授更直接點名：「防曬霜是最划算的抗老投資，遠比花錢喝膠原蛋白更有科學根據。」