日本島根電車奔放台灣意象彩繪 台北101插畫風吸睛

日本島根縣的地方鐵道「一畑電車」啟動與台鐵友好合作，從今天起以台灣為主題的彩繪列車正式上線行駛，車身彩繪以溫暖活潑插畫風格呈現，融合台北101等台灣意象。

一畑電車全長約42公里，連接島根縣的出雲市與松江市，沿線串聯日本代表性景點，包含出雲大社、松江城及宍道湖等，旅客可透過窗外景致，欣賞日本原始自然風光與文化底蘊。

日本島根縣出雲市今天發布新聞稿表示，即日起一畑電車啟動與台鐵友好合作，以台灣景點為主題的彩繪列車在出雲地區正式上線行駛，車身彩繪以溫暖活潑插畫風格呈現，融合台北101、野柳女王頭、彰化大佛、日月潭及纜車等經典意象，象徵台日鐵道文化深厚連結。

日本島根縣出雲市說明，同時，台灣鐵路也預計推出以島根縣名勝為主題的彩繪列車，呈現雙方跨國互訪、文化共融的鐵道交流新篇章。

日本島根縣出雲市表示，目前一畑電車與台鐵、廣島電鐵皆有票券互惠合作，至2027年3月31日止，旅客可憑台鐵平溪深澳線、內灣線、集集線或東北角一日周遊券（4擇一），於一畑電車指定窗口兌換一畑電車乘車券。

另外，為推動地方觀光，NARITA BEYOND也發布新聞稿表示，成田機場近年積極與周邊地區合作，打造從「國際樞紐」邁向「旅遊門戶」新形象，像是距離機場僅約1小時車程的千葉佐原，即將於10月10日至12日舉辦關東3大山車祭之一的佐原大祭（秋季）。

NARITA BEYOND指出，即日起至12月31日聯手行李特工 LuggAgent ，提供行李於機場與住宿地點間寄送服務，旅客無須提行李奔波，即可輕鬆展開探索成田機場周邊行程。