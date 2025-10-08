蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

在健身熱潮席捲的今天，蛋白粉被視為「增肌、燃脂」的標配，從便利商店到社群平台，隨處可見「高蛋白生活」的行銷口號。然而，專家警告，過度依賴蛋白粉不僅無助健康，還可能悄悄損傷腎臟與腸道，讓原本為了變健康的努力，反成慢性病的開端。

根據日媒「日刊SPA！」報導，48歲的軟體工程師田中敏弘（化名）是名健身愛好者，疫情後因為體重上升，他在教練建議下購買5公斤大罐裝的蛋白粉，每天飲用4至5杯，初期感覺精力充沛，但很快出現「腸胃翻攪、頻繁腹瀉、氣味難聞」等問題。

對此，醫師研判應是乳糖不耐與蛋白質代謝過度，最終導致腸道菌失衡，讓田中敏弘苦笑說：「為了健康開始運動，沒想到卻被蛋白粉拖垮身體。」這樣的案例在日本與台灣健身族群中越來越常見。根據「富士經濟」的調查報告，日本蛋白補充市場規模高達2700億日圓（約新台幣541.1億元），但隨之而來的腸胃炎、腎功能異常案例也顯著增加。

藥草研究者兼健康食品專家小田剛指出，人體每日可自行合成約240克蛋白質，若再以粉末形式過量攝取蛋白，反會造成「代謝中毒」現象。他進一步說明：「除非嚴重營養不良，一般人根本不需要刻意補充蛋白粉。人體無法利用的蛋白質最終需經腎臟代謝，長期過量會使腎臟疲勞甚至衰竭。」

抗老專家井上裕章也提醒，腎臟是「沉默的器官」，即使功能下滑也不易察覺，最嚴重可能導致慢性腎臟病或需透析（洗腎），且部分乳清蛋白含乳糖，對乳糖不耐者來說，容易引發腹脹與腹瀉。

除了生理負擔，蛋白粉品質問題同樣值得警惕。美國曾檢驗發現多款植物性蛋白粉含鎘、鉛、銅等重金屬，日本也傳出鼠屍與昆蟲混入事件。小田剛指出：「蛋白粉與網紅行銷結合後，市場出現大量來路不明、成分不透明的產品，即使是便利商店品牌，也可能在原料與製程上存在風險。」因此他建議，如果須補充蛋白粉，可選擇「分離型蛋白（Isolate）」產品，確認標示不含乳糖、人工香料與甜味劑，並控制每日總攝取量。

報導指出，若已因高蛋白造成腸胃或肝腎負擔，恢復之道在於「讓內臟休息」。小田剛提倡以草本斷食法（Herbal Fasting）修復身體：每月四天以草本茶、骨湯或魚湯取代固體食物，使腸、肝、腎依序獲得休養。他強調，這非極端節食，而是藉液體營養讓身體啟動代謝重整，至於以果汁或酵素為主的速成斷食，則應留意反而可能造成血糖劇烈波動。