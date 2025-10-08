20歲就想凍齡？「預防性肉毒」成醫美新顯學 專家警告：恐花冤枉錢

醫美門檻降低，讓「預防性肉毒」成為台灣年輕世代的「凍齡」新風潮。越來越多年輕人選擇在皺紋尚未現形前，就定期注射肉毒桿菌素，但專家提醒，過早注射未必有效，還可能帶來肌肉僵硬、臉部不對稱等風險。

根據《BBC NEWS》報導，英國美容醫學市場中，20至30歲族群施打肉毒的比例正明顯上升。支持者認為，「預防性肉毒」概念如同對抗歲月的「超前部署」，在臉部動態紋（如抬頭紋、魚尾紋）生成前，就先放鬆表情肌活動，藉此延緩細紋轉為深層靜態紋。

從24歲起就定期施打的格雷庫（Ven Grecu）表示，「這是一種對自信的投資，我只是想讓自己優雅地老去。」部分醫美診所也認為，提早放鬆肌肉有助於「延緩未來老化」。

英國美容整形外科協會主席紐金特（Dr. Nora Nugent）明確指出：「你無法治療尚未出現的皺紋。」在臉部未出現細微紋路時就施打，醫師難以準確評估需放鬆的部位，效果無法驗證，只是徒增開銷。她建議，應等到開始出現「細微紋路」時，再考慮治療。

倡導美容產業監管的「拯救面子」（Save Face）組織負責人柯林斯（Ashton Collins）提醒，不當或長期頻繁注射可能導致藥效縮短，身體容易對肉毒產生耐受性，未來需要更高劑量才能維持效果，恐陷入惡性循環。此外，不當施打更有造成表情僵硬、臉部不對稱的風險。

營養治療師托梅（Jen Tomei）也從心理層面提出擔憂，她觀察到連青少年都在討論肉毒與填充劑，顯示社會「過度迷戀抗老」，學生過早被灌輸外貌焦慮，容易對心理健康造成長遠影響。

儘管預防性醫美話題熱燒，但醫學專家一致強調，目前仍缺乏長期研究證明其絕對安全性。而對抗老化的真正關鍵，始終在於最基礎的自律習慣——良好的清潔、保濕、嚴格防曬，搭配規律作息與健康飲食，這才是維持肌膚年輕最可靠的長久之計。