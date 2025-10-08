日本再傳熊襲人事件！群馬超市遭野熊闖入 兩人受傷送醫

日本再發生熊襲擊人事件。群馬縣沼田市的「Fressay沼田恩田店」超市，於10月7日晚間7點30分左右被一隻野熊闖入，2人遇襲受傷，其中一人被送往市內一家醫院。

綜合日媒報導，涉事超市位於JR沼田車站西北方約2公里的住宅區。一隻野熊在店外停車場襲擊了一名顧客後，再進入店內襲擊了另一名顧客。兩人均受傷，但意識清醒，沒有生命危險。

其中被送往醫院的70多歲男子，雙臂疑似被抓傷。該男子告訴當地消防部門稱：「我聽到聲音後回頭一看，發現有一頭熊。不太確定是成年熊還是幼熊，但看起來像是幼熊。」

據沼田警察署稱，這隻熊身長約1.4米，在襲擊人之後從商店南側逃走。目前這隻熊尚未被捕獲，警方和當地狩獵協會仍處於戒備狀態。

延伸閱讀：

韓國首爾住宅樓大火1死1心臟驟停14傷 警方調查原因與具體損失

上水39歲男打56歲婦！70歲丈夫趕至用垃圾鏟還擊 兩男被捕

文章授權轉載自《香港01》