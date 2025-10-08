和朋友相處越來越疲憊？心理師3步驟教你識破「社交吸血鬼」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
對消耗型朋友，保持適度距離、劃清界線，是保護自我能量的重要方法。示意圖／ingimage
你身邊是否有這樣的朋友——每次見面都在抱怨、話題永遠圍繞他自己，聊完總讓你覺得筋疲力竭？心理學上，這類讓人「情緒被抽乾」的對象，被稱為「社交吸血鬼」（emotional vampire）。他們未必帶有惡意，卻可能在不知不覺中消耗他人的心理能量

根據「BBC NEWS」報導，英國作家桑加尼（Radhika Sanghani）分享，她曾經在與人互動後深感疲憊，後來才意識到「問題不在於自己，而是對方。」專家指出，當你發現與某人相處後總是情緒低落、提不起勁，這往往就是一個警訊。

一、說出你的感受，讓對方知道界線在哪

許多人並未察覺自己的行為會讓人受傷，心理師蘇茜（Suzy Reading）建議，直接表達你的感受，是改變的第一步。她指出，真誠的回饋往往會讓對方意識到問題，「多數人其實不知道自己的言語正在影響別人。」

桑加尼也建議具體說明狀況，例如：「我們相處時，我覺得自己沒有被聽見。」若對方願意傾聽並調整，這段關係仍有修復空間，但若他們選擇否認或防衛，那或許表示這段友情不值得繼續投資。

二、設定清楚界線，別讓對方耗盡你的能量

當對方拒絕改變時，保護自己就成了必要功課。蘇茜提醒，可以透過減少互動頻率或調整相處方式來建立界線。例如，明確表達「我們不要天天傳訊息」或「暫時別談情緒問題」，甚至改變見面內容，從長談轉為一起散步、運動等活動。

這不僅能降低被情緒牽著走的風險，也讓你有更多時間照顧自己的需求。

三、觀察感受，必要時勇敢放手

每一次互動後，都可以問問自己：「這次相處讓我狀態變好，還是感覺筋疲力竭？」如果答案經常是「負面的」，那麼即使不吵架，也該考慮讓關係保持距離。

桑加尼說：「若關係已經讓你失去平衡，不必害怕結束它。適時退出，有時才是最成熟的選擇。」

社交 朋友 情緒 情緒勒索 情緒低落 能量 能量耗損

