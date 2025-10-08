不喜歡貓狗就有虐待狂？心理學家揭祕：對動物冷漠恐藏「暗黑人格」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，對動物缺乏同理心者，更可能具備精神病態與虐待狂等「暗黑特質」。示意圖／ingimage
研究指出，對動物缺乏同理心者，更可能具備精神病態與虐待狂等「暗黑特質」。示意圖／ingimage

許多影視作品中的反派角色，常被描繪成對動物冷血無情，然而最新研究顯示，這樣的設定或許並非虛構。塞爾維亞貝爾格勒大學心理學團隊發現，對動物冷漠、認為人類道德地位高於其他物種的人，可能具備「暗黑四特質」（Dark Tetrad）人格，特別是精神病態與虐待狂傾向。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究指出，這類人格者往往情感冷漠、衝動，甚至從他人的痛苦中獲得快感。對動物施暴的行為不僅反映個人心理狀態，也與家庭暴力、殺人等嚴重犯罪有潛在關聯，應被視為臨床上評估反社會傾向的重要指標。

這項研究刊登於《當代心理學》（Current Psychology）期刊，共招募369名受試者填寫問卷，評估其「暗黑四特質」與對動物的態度，包括是否有幫助動物的意願、以及飲食習慣（如是否為肉食者）。

結果顯示，精神病態與虐待狂分數越高的人，越傾向於「物種歧視」（speciesism）——即認為人類在道德上優於其他動物，因此可合理化牠們的痛苦與剝削。研究同時指出，擁有馬基雅維利主義（操控、欺騙）特質的人，較可能偏好吃肉，但自戀傾向（narcissism）與對動物的態度關聯不顯著。

研究團隊解釋，「暗黑四特質」包括：

1.自戀（Narcissism）：過度自我中心、缺乏同理心

2.基雅維利主義（Machiavellianism）：擅長操弄他人、道德冷漠

3.精神病態（Psychopathy）：衝動、反社會、冷酷無情

4.虐待狂（Sadism）：從他人痛苦中獲得愉悅或優越感

後續第二階段的研究納入234名受試者，結果發現精神病態分數高的人，更傾向相信社會階級與階層結構，並將人類置於動物之上。相反地，具高度同理心、願意理解與幫助他人的人，對動物也更友善。

研究主筆布蘭科維奇（Marija Branković）博士表示，「暗黑人格特質愈明顯的人，愈容易支持動物剝削行為，但社會整體對動物的價值觀與教育影響更為深遠。」她補充，缺乏同理心是最能預測一個人是否會關懷動物的重要指標，同時也反映其在人際關係中的冷漠與自我中心。

研究團隊在結論中指出，「暗黑四特質與人們對待動物的態度之間，存在系統性關聯。」心理學家呼籲，教育體系與家庭應重視同理心的培養，以降低潛在的反社會傾向。

動物 自戀型人格 反派 飲食習慣

相關新聞

許多影視作品中的反派角色，常被描繪成對動物冷血無情，然而最新研究顯示，這樣的設定或許並非虛構。塞爾維亞貝爾格勒大學心理學團隊發現，對動物冷漠、認為人類道德地位高於其他物種的人，可能具備「暗黑四特質」（Dark Tetrad）人格，特別是精神病態與虐待狂傾向。

日本再傳熊襲人事件！群馬超市遭野熊闖入 兩人受傷送醫

日本再發生熊襲擊人事件。群馬縣沼田市的「Fressay沼田恩田店」超市，於10月7日晚間7點30分左右被一隻野熊闖入，2人遇襲受傷，其中一人被送往市內一家醫院。 綜合日媒報導，涉事超市位於JR沼田車

和朋友相處越來越疲憊？心理師3步驟教你識破「社交吸血鬼」

你身邊是否有這樣的朋友——每次見面都在抱怨、話題永遠圍繞他自己，聊完總讓你覺得筋疲力竭？心理學上，這類讓人「情緒被抽乾」的對象被稱為「社交吸血鬼」（emotional vampire）。他們未必帶有惡意，卻可能在不知不覺中消耗他人的心理能量。

印度投678億元蓋機場！孟買躋身全球空運樞紐 國際線預計12月啟用

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天參加新孟買國際機場（NMIA）第一期工程的1條跑道和1座航廈完工啟用儀式，...

韓國一封來自安寧病房的信：與家人最後的完美一天

在日復一日的城市節奏裡，死亡往往是被隱而不談的話題。但在某些地方，死亡不是抽象且遙不可及的概念，而是切身的現實。紀錄片《完美的一天》（𝐀 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐃𝐚𝐲）帶我們走進韓國京畿道龍仁市的一間安寧病房，透過五個月的長期拍攝，凝視一群即將離開的人，以及陪伴他們走完最後一段路的醫療人員、志工與家屬。這不僅是一部關於死亡的電影，更是一部關於如何「活到最後一刻」的電影。

不只北海道出沒！一圖揭日本熊分布 除「3地區」外幾乎全境都有

近來日本的都市地區也頻傳熊出沒，甚至是攻擊居民的事件。根據日媒「ねとらぼ」的報導，一位喜歡飛機、鐵道和自製地圖的日本網友@itsukaichi_engi，依照日本環境省公布的資訊，繪製了一張「熊出沒的都道府縣」作品並公布在X社群平台上。發文至今已累積17.9萬次瀏覽、2330次按讚。依照這張地圖的結果顯示，日本除九州、沖繩與四國部分地區外，多數的都道府縣皆有熊出沒，熊分布的地區遠比多數人印象中來得廣泛許多。

