不喜歡貓狗就有虐待狂？心理學家揭祕：對動物冷漠恐藏「暗黑人格」

許多影視作品中的反派角色，常被描繪成對動物冷血無情，然而最新研究顯示，這樣的設定或許並非虛構。塞爾維亞貝爾格勒大學心理學團隊發現，對動物冷漠、認為人類道德地位高於其他物種的人，可能具備「暗黑四特質」（Dark Tetrad）人格，特別是精神病態與虐待狂傾向。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究指出，這類人格者往往情感冷漠、衝動，甚至從他人的痛苦中獲得快感。對動物施暴的行為不僅反映個人心理狀態，也與家庭暴力、殺人等嚴重犯罪有潛在關聯，應被視為臨床上評估反社會傾向的重要指標。

這項研究刊登於《當代心理學》（Current Psychology）期刊，共招募369名受試者填寫問卷，評估其「暗黑四特質」與對動物的態度，包括是否有幫助動物的意願、以及飲食習慣（如是否為肉食者）。

結果顯示，精神病態與虐待狂分數越高的人，越傾向於「物種歧視」（speciesism）——即認為人類在道德上優於其他動物，因此可合理化牠們的痛苦與剝削。研究同時指出，擁有馬基雅維利主義（操控、欺騙）特質的人，較可能偏好吃肉，但自戀傾向（narcissism）與對動物的態度關聯不顯著。

研究團隊解釋，「暗黑四特質」包括： 1.自戀（Narcissism）：過度自我中心、缺乏同理心 2.基雅維利主義（Machiavellianism）：擅長操弄他人、道德冷漠 3.精神病態（Psychopathy）：衝動、反社會、冷酷無情 4.虐待狂（Sadism）：從他人痛苦中獲得愉悅或優越感

後續第二階段的研究納入234名受試者，結果發現精神病態分數高的人，更傾向相信社會階級與階層結構，並將人類置於動物之上。相反地，具高度同理心、願意理解與幫助他人的人，對動物也更友善。

研究主筆布蘭科維奇（Marija Branković）博士表示，「暗黑人格特質愈明顯的人，愈容易支持動物剝削行為，但社會整體對動物的價值觀與教育影響更為深遠。」她補充，缺乏同理心是最能預測一個人是否會關懷動物的重要指標，同時也反映其在人際關係中的冷漠與自我中心。

研究團隊在結論中指出，「暗黑四特質與人們對待動物的態度之間，存在系統性關聯。」心理學家呼籲，教育體系與家庭應重視同理心的培養，以降低潛在的反社會傾向。