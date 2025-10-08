印度喜馬偕爾邦山區巴士遇山崩 死亡增至15人

快訊

中央社／ 新德里8日綜合外電報導

警方與官員今天表示，印度喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）一輛私人巴士昨晚行經山區時遇到山崩，造成多人死亡。目前死亡人數升至15人，仍有一名兒童失蹤。

國家災害應變部隊（National Disaster ResponseForce）助理指揮官辛赫（Karam Singh）告訴新聞機構ANI，事件發生在昨天晚間。

副首席部長阿格尼霍特里（Mukesh Agnihotri）今天在社群平台X發布消息說：「這起可怕事故共造成15人死亡，其中包括9名男性、4名女性和2名無辜兒童，另有2名兒童受傷，搜救工作仍在進行中。」

ANI的畫面顯示巴士殘骸散落在山路上，救援人員正挖掘泥土和瓦礫，搜尋山崩時被埋在土堆下的18人。

其他電視畫面顯示，一些救援人員使用重型機械清理泥土堆，另一些人則在泥濘中尋找被掩埋的物品。

警方表示：「此次事故的主要原因是過去兩天該地區持續降雨。」

本週印度喜馬拉雅地區持續強降雨，導致洪水和山崩。

山崩 死亡 印度

