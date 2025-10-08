印度投678億元蓋機場！孟買躋身全球空運樞紐 國際線預計12月啟用

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天參加新孟買國際機場（NMIA）第一期工程的1條跑道和1座航廈完工啟用儀式，這項計畫投入1965億盧比（約新台幣678億元），是印度航空基礎建設的一大指標，將孟買躋身全球各樞紐機場的行列。

新孟買國際機場完成後，將與孟買現有的賈特拉帕蒂．希瓦吉．馬哈拉國際機場（Chhatrapati ShivajiMaharaj International Airport）共同營運，預料可緩解空中交通壅塞問題，並推動孟買都會區經濟成長，莫迪今天將在視察這座機場後，主持啟用儀式。

新孟買國際機場由國際知名建築師札哈．哈蒂（Dame Zaha Hadid）的事務所設計，設計靈感源自蓮花，機場內也展示了許多與當地歷史、文化相關的藝術品。

今日印度（India Today）報導，新孟買國際機場由公部門和私人企業攜手打造，占地1160公頃，第一期啟用包括1條跑道和1座航廈，每年可接待2000萬名旅客。

新孟買國際機場啟用後，國內線航班也即將開始營運，國際線預計於今年12月啟用。機場未來總共擁有4座航廈、兩條平行設置的跑道，在全面營運後，每年預估可接待1.55億人次，機場內也有捷運系統，方便旅客在不同航廈間往來。

除此之外，新孟買國際機場還計畫要打造供高階旅客專用的VVIP航廈，該航廈預計2026年動土、2030年完工。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，新孟買國際機場將是印度第一個全數位化機場，包括線上行李托運、發放登機證、預定停車位等服務，都將全面數位化、無紙化，機場還有一個完全自動化、由人工智慧（AI）運作的航廈。

新孟買國際機場也將是印度第一個連結高速公路、地鐵、水路服務等多種交通系統的大型航空交通樞紐，且設有太陽能發電設備，供機場本身及電動公車使用。

新孟買國際機場開始營運後，預計在航空、物流、IT、旅宿、房地產等領域，創造超過20萬個就業機會。