快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

印度投678億元蓋機場！孟買躋身全球空運樞紐 國際線預計12月啟用

中央社／ 新德里8日專電
印度總理莫迪。 路透社
印度總理莫迪。 路透社

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天參加新孟買國際機場（NMIA）第一期工程的1條跑道和1座航廈完工啟用儀式，這項計畫投入1965億盧比（約新台幣678億元），是印度航空基礎建設的一大指標，將孟買躋身全球各樞紐機場的行列。

新孟買國際機場完成後，將與孟買現有的賈特拉帕蒂．希瓦吉．馬哈拉國際機場（Chhatrapati ShivajiMaharaj International Airport）共同營運，預料可緩解空中交通壅塞問題，並推動孟買都會區經濟成長，莫迪今天將在視察這座機場後，主持啟用儀式。

新孟買國際機場由國際知名建築師札哈．哈蒂（Dame Zaha Hadid）的事務所設計，設計靈感源自蓮花，機場內也展示了許多與當地歷史、文化相關的藝術品。

今日印度（India Today）報導，新孟買國際機場由公部門和私人企業攜手打造，占地1160公頃，第一期啟用包括1條跑道和1座航廈，每年可接待2000萬名旅客。

新孟買國際機場啟用後，國內線航班也即將開始營運，國際線預計於今年12月啟用。機場未來總共擁有4座航廈、兩條平行設置的跑道，在全面營運後，每年預估可接待1.55億人次，機場內也有捷運系統，方便旅客在不同航廈間往來。

除此之外，新孟買國際機場還計畫要打造供高階旅客專用的VVIP航廈，該航廈預計2026年動土、2030年完工。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，新孟買國際機場將是印度第一個全數位化機場，包括線上行李托運、發放登機證、預定停車位等服務，都將全面數位化、無紙化，機場還有一個完全自動化、由人工智慧（AI）運作的航廈。

新孟買國際機場也將是印度第一個連結高速公路、地鐵、水路服務等多種交通系統的大型航空交通樞紐，且設有太陽能發電設備，供機場本身及電動公車使用。

新孟買國際機場開始營運後，預計在航空、物流、IT、旅宿、房地產等領域，創造超過20萬個就業機會。

機場 孟買 印度 莫迪 基礎建設

延伸閱讀

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

才說印度倒向中國 一天內大反轉 川普：與莫迪維持友誼

新聞評論／習、普、莫上合會拉手熱聊 意在言外

上合峰會焦點！會習近平後見蔡奇 莫迪：歡迎恢復中印政黨交流機制

相關新聞

不喜歡貓狗就有虐待狂？心理學家揭祕：對動物冷漠恐藏「暗黑人格」

許多影視作品中的反派角色，常被描繪成對動物冷血無情，然而最新研究顯示，這樣的設定或許並非虛構。塞爾維亞貝爾格勒大學心理學團隊發現，對動物冷漠、認為人類道德地位高於其他物種的人，可能具備「暗黑四特質」（Dark Tetrad）人格，特別是精神病態與虐待狂傾向。

日本再傳熊襲人事件！群馬超市遭野熊闖入 兩人受傷送醫

日本再發生熊襲擊人事件。群馬縣沼田市的「Fressay沼田恩田店」超市，於10月7日晚間7點30分左右被一隻野熊闖入，2人遇襲受傷，其中一人被送往市內一家醫院。 綜合日媒報導，涉事超市位於JR沼田車

和朋友相處越來越疲憊？心理師3步驟教你識破「社交吸血鬼」

你身邊是否有這樣的朋友——每次見面都在抱怨、話題永遠圍繞他自己，聊完總讓你覺得筋疲力竭？心理學上，這類讓人「情緒被抽乾」的對象被稱為「社交吸血鬼」（emotional vampire）。他們未必帶有惡意，卻可能在不知不覺中消耗他人的心理能量。

印度投678億元蓋機場！孟買躋身全球空運樞紐 國際線預計12月啟用

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天參加新孟買國際機場（NMIA）第一期工程的1條跑道和1座航廈完工啟用儀式，...

韓國一封來自安寧病房的信：與家人最後的完美一天

在日復一日的城市節奏裡，死亡往往是被隱而不談的話題。但在某些地方，死亡不是抽象且遙不可及的概念，而是切身的現實。紀錄片《完美的一天》（𝐀 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐃𝐚𝐲）帶我們走進韓國京畿道龍仁市的一間安寧病房，透過五個月的長期拍攝，凝視一群即將離開的人，以及陪伴他們走完最後一段路的醫療人員、志工與家屬。這不僅是一部關於死亡的電影，更是一部關於如何「活到最後一刻」的電影。

不只北海道出沒！一圖揭日本熊分布 除「3地區」外幾乎全境都有

近來日本的都市地區也頻傳熊出沒，甚至是攻擊居民的事件。根據日媒「ねとらぼ」的報導，一位喜歡飛機、鐵道和自製地圖的日本網友@itsukaichi_engi，依照日本環境省公布的資訊，繪製了一張「熊出沒的都道府縣」作品並公布在X社群平台上。發文至今已累積17.9萬次瀏覽、2330次按讚。依照這張地圖的結果顯示，日本除九州、沖繩與四國部分地區外，多數的都道府縣皆有熊出沒，熊分布的地區遠比多數人印象中來得廣泛許多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。