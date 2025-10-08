快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

紐西蘭海域升溫快全球34% 沿海居民面臨風險

中央社／ 威靈頓8日綜合外電報導

紐西蘭最新研究指出，紐國周邊海域升溫速度遠高於全球平均值34%，科學家今天警告氣候變遷是如何嚴重衝擊紐西蘭島國。

根據政府發布的報告，紐西蘭周圍的海域正持續升溫、酸化，隨著海平面上升，數以萬計沿海住宅已面臨威脅。

紐西蘭「我們的海洋環境」（Our MarineEnvironment ）報告指出，環繞紐國的海水升溫速度，比全球平均快了34%。

報告寫道：「氣候變遷正導致我們的海洋出現重大變化。」包括海水溫度持續上升、海洋熱浪發生頻率增高、強度加劇、持續時間拉長，「許多地區的海平面上升也正在加速」。

對於紐西蘭和南極洲之間巨大洋流紊亂，研究人員將之與全球暖化因素作連結。

紐西蘭位置接近洋流，加上大氣環流的變化，這是造成當地海洋升溫如此迅速的主因。

紐西蘭保育部（Department of Conservation）海洋顧問吉恩奇（Shane Geange）表示，這份報告顯示「氣候變遷讓我們的海洋問題變本加厲」。

「例如，全球暖化使紐西蘭的海水溫度上升速度，遠超全球其他地區。我們不僅看到海洋熱浪越來越頻繁、程度更劇烈，海平面上升加快，海洋也正變得更加酸化且含氧量下滑。」

資料顯示，1982年至2023年間，紐西蘭4個監測站的海面溫度每10年平均上升攝氏0.16至0.26度。

研究同時發現，許多原生物種難以適應更暖、更酸化的海洋，而面臨外來種的威脅。如紐國的原生種黃眼企鵝（yellow-eyed penguins）先前就因異常高溫導致死亡事件。

吉恩奇強調：「有鑑於這些發現，紐西蘭海洋環境的管理方式必須調整。我們已有足夠證據須採取行動，繼續拖延只會加劇海洋生態系的損害。」

報告指出，隨著海平面逐漸上升，在許多低窪沿海聚落已顯現受到衝擊。有超過20萬戶房屋，總價值約1000億美元（約新台幣3.17兆元），曝露於沿海淹水及內陸洪患的風險中。

紐西蘭 氣候變遷 暖化

延伸閱讀

美景被低估？台灣「隱藏秘境」外國人驚呼天堂 網揭少人造訪真相

外國遊客驚呼台灣1景點「像世外桃源」 卻看不到人潮

紐西蘭行李箱童屍案 韓裔母親殺害2子女被判有罪

爽吃櫻桃了！平均單價探近8年新低 財部揭背後影響關鍵

相關新聞

把矽盾變嚇阻！台灣的「經濟威懾」有用嗎

台灣是否也應建立一套可調可退、能談能嚇阻的「經濟威懾」能力？

韓國一封來自安寧病房的信：與家人最後的完美一天

在日復一日的城市節奏裡，死亡往往是被隱而不談的話題。但在某些地方，死亡不是抽象且遙不可及的概念，而是切身的現實。紀錄片《完美的一天》（𝐀 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐃𝐚𝐲）帶我們走進韓國京畿道龍仁市的一間安寧病房，透過五個月的長期拍攝，凝視一群即將離開的人，以及陪伴他們走完最後一段路的醫療人員、志工與家屬。這不僅是一部關於死亡的電影，更是一部關於如何「活到最後一刻」的電影。

不只北海道出沒！一圖揭日本熊分布 除「3地區」外幾乎全境都有

近來日本的都市地區也頻傳熊出沒，甚至是攻擊居民的事件。根據日媒「ねとらぼ」的報導，一位喜歡飛機、鐵道和自製地圖的日本網友@itsukaichi_engi，依照日本環境省公布的資訊，繪製了一張「熊出沒的都道府縣」作品並公布在X社群平台上。發文至今已累積17.9萬次瀏覽、2330次按讚。依照這張地圖的結果顯示，日本除九州、沖繩與四國部分地區外，多數的都道府縣皆有熊出沒，熊分布的地區遠比多數人印象中來得廣泛許多。

巴布亞紐幾內亞發生規模6.6地震 當地警員憂心「感受非常強」

據美國地質調查局（USGS）數據，南太平洋國家巴布亞紐幾內亞7日發生規模6.6地震，震央靠近第二大城萊城一代，震源深度約...

吃澱粉怕胖？網友瘋傳「亞洲媽媽祕訣」輕鬆減熱量 專家解釋背後原因

多數人早上習慣來片吐司、午晚餐配碗白飯，澱粉幾乎佔了一日三餐的大半，雖然吃起來療癒又有飽足感，但熱量也讓...

西班牙馬德里市中心「建築物部分倒塌」釀3傷 消防人員：有數層樓坍塌

西班牙當局今天表示，首都馬德里（Madrid）市中心歌劇院附近的一棟建築物部分倒塌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。