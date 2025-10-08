受困聖母峰暴風雪 登山客已全數脫困

當局表示，救援人員今天已成功引導所有滯留在西藏聖母峰東側附近的登山健行者脫困，包括數百名當地嚮導及犛牛牧民也都安全撤離，結束此區罕見的大規模搜救行動。

路透社報導，上週末一場異常猛烈的暴風雪在偏遠山谷嘎瑪溝（Karma Valley） 帶來大量降雪，導致數百名登山健行者受困於深雪之中。

根據官方報導，嘎瑪溝山谷平均海拔約4200公尺，4日整天持續降雪。救援人員5日已先帶領約350名登山客安全撤出。

路透社先前引述消息人士指出，其餘約200名登山客預計於7日可全部安全離開。

官方新華社7日晚間報導，總計580名登山健行者和300名嚮導、犛牛牧民及其他支援人員，都已撤離當地。

一個世紀前，西方探險者首次探索嘎瑪溝山谷。近年隨著西藏聖母峰地區旅遊業蓬勃發展，吸引越來越多遊客到訪。去年進入聖母峰地區的訪客超過54萬人，創下新高。

新華社指出，聖母峰地區目前仍暫時對外封閉，包括嘎瑪溝、絨轄溝兩大山谷及卓奧友峰都不對外開放。

週末那場大雪也波及中國西部多地，包括新疆、青海及甘肅等地，造成數百名健行者受困，其中至少1人因失溫與高山症併發不幸罹難。