基督信仰受壓迫 數百萬信徒短缺聖經

聖經的世界普及程度仍不足！根據「聖經獲取清單」世界地圖，全球仍有數百萬基督徒無法接觸到聖經，其大多集中在信徒面臨迫害或貧窮的國家。如今，「聖經獲取倡議」每年發布一次評估報告，列出了世界上最難獲得聖經的地區，盼基督教機構能為當地信徒提供聖經。

缺乏聖經的地區

《今日基督教》報導，國際敞開的門和數位聖經協會等基督教組織合作發布「聖經獲取清單」，並列出了世界上最難獲得聖經的地區，其大多集中在信徒面臨迫害或貧窮的國家，顯示出全球仍有數百萬基督徒無法接觸到聖經。

對此，這項研究將索馬利亞、阿富汗、葉門、北韓和茅利塔尼亞列為聖經限制最嚴格的國家。而剛果民主共和國、奈及利亞、衣索比亞、印度和中國等國家則是嚴重缺乏聖經，但仍有數百萬基督徒渴望獲得聖經。

美國敞開的門執行長布朗表示，基督徒在獲得聖經上面臨嚴重組礙，大多來自當地政府、極端團體和地方勢力等脅迫，其企圖切斷信徒與聖經的聯繫，以削弱信仰力量並造成社區分裂。

聖經獲取倡議

《浸信會新聞網》報導，「聖經獲取倡議」由全球聖經機構和宣教夥伴所組成，該組織計劃每年發布一次評估報告，重點關注88個國家中哪些獲取聖經的限制最嚴格，以及聖經短缺的現象最嚴重。

「聖經獲取倡議」聯合創始人尼古拉表示，許多人從未見過他們語言的聖經，也從未見過他們負擔得起的的聖經，甚至根本沒有安全獲得聖經的途徑。

