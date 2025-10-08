快訊

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

不只北海道出沒！一圖揭日本熊分布 除「3地區」外幾乎全境都有

聯合新聞網／ 綜合報導
網友依日本環境省資料製作的地圖顯示，日本幾乎全境有熊。圖/Ingimage。
網友依日本環境省資料製作的地圖顯示，日本幾乎全境有熊。圖/Ingimage。

近來日本的都市地區也頻傳熊出沒，甚至是攻擊居民的事件。根據日媒「ねとらぼ」的報導，一位喜歡飛機、鐵道和自製地圖的日本網友@itsukaichi_engi，依照日本環境省公布的資訊，繪製了一張「熊出沒的都道府縣」作品並公布在X社群平台上。發文至今已累積17.9萬次瀏覽、2330次按讚。依照這張地圖的結果顯示，日本除九州、沖繩與四國部分地區外，多數的都道府縣皆有熊出沒，熊分布的地區遠比多數人印象中來得廣泛許多。

地圖上也以顏色區分熊的種類。北海道和東北地區為棕熊，其餘地區以亞洲黑熊為主。以首都圈而論，在2025年8月的時候，除了千葉縣以外，其餘地區都有亞洲黑熊分布；也就是說，東京近郊的森林本來就是「熊」的棲息地，只是過去較少成為焦點。這份視覺化的整理，讓許多人一目了然的感受到「其實熊離我們並不遠」的事實。

貼文下方也引發不少網友的回應。有人驚訝「好意外千葉、香川、愛媛縣沒有熊？」、也有人對「九州許多縣沒有熊出沒」感到意外。其中更有網友幽默留言，例如「熊本縣居然沒有熊？那現在有熊本熊了」、「浦安有一隻黃色的熊吧」（指迪士尼園區內的小熊維尼）、「千葉縣因為世界級超人氣的老鼠發威，所以看不到熊」。

日本 地圖 黑熊 熊本熊 北海道 棕熊 X 迪士尼 小熊維尼 沖繩

延伸閱讀

納豆多吃保健康？營養師籲「適量就好」 提醒這些族群要當心

日本人不再工作至上？6國工作觀調查排名墊底 社畜淚曝：薪資是關鍵

循環再生不浪費！日本這款柑橘超香甜 原來都靠「鮪魚養大的」

維他命「有吃有保佑」？研究揭「3種類」多吃反而有害

相關新聞

把矽盾變嚇阻！台灣的「經濟威懾」有用嗎

台灣是否也應建立一套可調可退、能談能嚇阻的「經濟威懾」能力？

不只北海道出沒！一圖揭日本熊分布 除「3地區」外幾乎全境都有

近來日本的都市地區也頻傳熊出沒，甚至是攻擊居民的事件。根據日媒「ねとらぼ」的報導，一位喜歡飛機、鐵道和自製地圖的日本網友@itsukaichi_engi，依照日本環境省公布的資訊，繪製了一張「熊出沒的都道府縣」作品並公布在X社群平台上。發文至今已累積17.9萬次瀏覽、2330次按讚。依照這張地圖的結果顯示，日本除九州、沖繩與四國部分地區外，多數的都道府縣皆有熊出沒，熊分布的地區遠比多數人印象中來得廣泛許多。

巴布亞紐幾內亞發生規模6.6地震 當地警員憂心「感受非常強」

據美國地質調查局（USGS）數據，南太平洋國家巴布亞紐幾內亞7日發生規模6.6地震，震央靠近第二大城萊城一代，震源深度約...

吃澱粉怕胖？網友瘋傳「亞洲媽媽祕訣」輕鬆減熱量 專家解釋背後原因

多數人早上習慣來片吐司、午晚餐配碗白飯，澱粉幾乎佔了一日三餐的大半，雖然吃起來療癒又有飽足感，但熱量也讓...

西班牙馬德里市中心「建築物部分倒塌」釀3傷 消防人員：有數層樓坍塌

西班牙當局今天表示，首都馬德里（Madrid）市中心歌劇院附近的一棟建築物部分倒塌

教宗良十四世11月首度出訪 將前往土耳其、黎巴嫩

梵蒂岡今天說，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於11月底展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。