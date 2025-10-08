不只北海道出沒！一圖揭日本熊分布 除「3地區」外幾乎全境都有

近來日本的都市地區也頻傳熊出沒，甚至是攻擊居民的事件。根據日媒「ねとらぼ」的報導，一位喜歡飛機、鐵道和自製地圖的日本網友@itsukaichi_engi，依照日本環境省公布的資訊，繪製了一張「熊出沒的都道府縣」作品並公布在X社群平台上。發文至今已累積17.9萬次瀏覽、2330次按讚。依照這張地圖的結果顯示，日本除九州、沖繩與四國部分地區外，多數的都道府縣皆有熊出沒，熊分布的地區遠比多數人印象中來得廣泛許多。

地圖上也以顏色區分熊的種類。北海道和東北地區為棕熊，其餘地區以亞洲黑熊為主。以首都圈而論，在2025年8月的時候，除了千葉縣以外，其餘地區都有亞洲黑熊分布；也就是說，東京近郊的森林本來就是「熊」的棲息地，只是過去較少成為焦點。這份視覺化的整理，讓許多人一目了然的感受到「其實熊離我們並不遠」的事實。

貼文下方也引發不少網友的回應。有人驚訝「好意外千葉、香川、愛媛縣沒有熊？」、也有人對「九州許多縣沒有熊出沒」感到意外。其中更有網友幽默留言，例如「熊本縣居然沒有熊？那現在有熊本熊了」、「浦安有一隻黃色的熊吧」（指迪士尼園區內的小熊維尼）、「千葉縣因為世界級超人氣的老鼠發威，所以看不到熊」。