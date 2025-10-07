極端降雨衝擊印度產茶區大吉嶺 約5%茶園全毀

印度大吉嶺（Darjeeling）山區以生產高品質、擁有產品地理標示（GI）保護的茶葉而聞名，但當地近日降下暴雨，引發致命土石流與水災，連帶重創大片頂級茶園。

法新社報導，暴雨已摧毀大吉嶺約5%的茶園。印度茶產業協會（Indian Tea Association）都爾斯分會（Dooars Chapter）會長孟代爾（Rajkumar Mondal）受訪時稱，「水災對茶園造成巨大衝擊」，並指共有950公頃以上的茶樹嚴重受損。

根據印度茶葉局（Tea Board India）資料，大吉嶺每年產茶約1萬公噸，種植面積達1萬7500公頃。

孟代爾表示，大吉嶺4日單日降雨量超過261毫米，是他人生中第一次經歷這樣的災情，且「洪水退去後，我們發現茶樹上覆蓋了汙泥…清理成本非常高」。

自本月3日開始的雨季降雨雖已轉弱，但西孟加拉邦（West Bengal）各地仍滿目瘡痍，許多道路被沖毀，還發生土石流。

區域氣象中心（Regional Meteorological Centre）科學家班多帕迪亞伊（Sourish Bandopadhyay）表示，這場突如其來的強降雨「是因為一個低氣壓系統的路徑意外改變」所致，而這正是「本區域氣候變遷的一個跡象」。