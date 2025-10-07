快訊

明起3天水氣增 這時東北季風增強「高溫跌破30度」

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

極端降雨衝擊印度產茶區大吉嶺 約5%茶園全毀

中央社／ 加爾各答7日綜合外電報導

印度大吉嶺（Darjeeling）山區以生產高品質、擁有產品地理標示（GI）保護的茶葉而聞名，但當地近日降下暴雨，引發致命土石流與水災，連帶重創大片頂級茶園。

法新社報導，暴雨已摧毀大吉嶺約5%的茶園。印度茶產業協會（Indian Tea Association）都爾斯分會（Dooars Chapter）會長孟代爾（Rajkumar Mondal）受訪時稱，「水災對茶園造成巨大衝擊」，並指共有950公頃以上的茶樹嚴重受損。

根據印度茶葉局（Tea Board India）資料，大吉嶺每年產茶約1萬公噸，種植面積達1萬7500公頃。

孟代爾表示，大吉嶺4日單日降雨量超過261毫米，是他人生中第一次經歷這樣的災情，且「洪水退去後，我們發現茶樹上覆蓋了汙泥…清理成本非常高」。

自本月3日開始的雨季降雨雖已轉弱，但西孟加拉邦（West Bengal）各地仍滿目瘡痍，許多道路被沖毀，還發生土石流。

區域氣象中心（Regional Meteorological Centre）科學家班多帕迪亞伊（Sourish Bandopadhyay）表示，這場突如其來的強降雨「是因為一個低氣壓系統的路徑意外改變」所致，而這正是「本區域氣候變遷的一個跡象」。

印度 茶葉 暴雨

延伸閱讀

全球再生發電史上首超燃煤 歐美化石燃料依賴反增

肯定殲10戰功？巴基斯坦：在印巴衝突表現「異常出色」

中印月底恢復直航 兩國回暖信號

企業需求復甦、消費市場穩步提升 雙A搶搭印度PC成長列車

相關新聞

吃澱粉怕胖？網友瘋傳「亞洲媽媽祕訣」輕鬆減熱量 專家解釋背後原因

多數人早上習慣來片吐司、午晚餐配碗白飯，澱粉幾乎佔了一日三餐的大半，雖然吃起來療癒又有飽足感，但熱量也讓...

電梯7樓直墜地！人妻出門上班遇死劫 尪拚命撬門目睹慘劇

土耳其梅爾辛省（Mersin）塔索斯市（Tarsus）9月30日發生一起致命意外。一名女子由居住的公寓大樓出門上班時，其乘坐的電梯發生嚴重故障，從七層樓高...

巴布亞紐幾內亞發生規模6.6地震 當地警員憂心「感受非常強」

據美國地質調查局（USGS）數據，南太平洋國家巴布亞紐幾內亞7日發生規模6.6地震，震央靠近第二大城萊城一代，震源深度約...

西班牙馬德里市中心「建築物部分倒塌」釀3傷 消防人員：有數層樓坍塌

西班牙當局今天表示，首都馬德里（Madrid）市中心歌劇院附近的一棟建築物部分倒塌

教宗良十四世11月首度出訪 將前往土耳其、黎巴嫩

梵蒂岡今天說，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於11月底展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，這是...

印尼寄宿學校倒塌搜救行動結束 罹難人數增至67人

印尼爪哇島（Java）一所伊斯蘭寄宿學校部分建築物9月29日倒塌，印尼官員說，搜救行動今天結束，罹難人數攀升至67人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。