教宗良十四世11月首度出訪 將前往土耳其、黎巴嫩

梵蒂岡今天說，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於11月底展開為期6天的出訪，前往土耳其與黎巴嫩，這是他就任天主教教宗以來首度出訪。

法新社報導，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）在簡短聲明中說，現年70歲的良十四世預計將於11月27日至30日造訪土耳其，此行將包括前往伊茲尼克（Iznik），參與紀念第1屆尼西亞大公會議（FirstCouncil of Nicaea）1700週年朝聖活動。

教宗隨後將於11月30日至12月2日前往黎巴嫩。布魯尼還說，詳細行程將於日後公布。

尼西亞就是現在的伊茲尼克，位於伊斯坦堡東南方100公里，於西元325年舉辦首屆大公會議。

首屆大公會議會中制定「尼西亞信經」（NiceneCreed），這份信仰宣言用來排除若干被視為異端的教義，信經中也確認了三位一體的教義。

良十四世備受矚目的黎巴嫩之行，預計將聚焦於這個多元信仰國家的和平發展。